AirKam Trading Ltd.’den hediye yağmuru

AirKam Trading Ltd. birçok müşterisine hediye kazandırdı. İlk kez bir firmanın beyaz eşya sektöründe bu kadar hediyeyi bir arada verdiğine dikkat çeken AirKam Satış ve Pazarlama Müdürü Aytunç Bahşi, ilklere imza atmaya devam edeceklerini ifade etti.

Şubat ve mart aylarında her 500 TL alışveriş yapan müşterisine hediye çeki veren firma, talihlilerin yüzünü güldürdü.

Dün düzenlenen etkinlikle çekilişte hak kazanan müşteriler, hediyelerine kavuştu.

Şubat ayında gerçekleştirilen çekilişte cep telefonu ve tablet veren firma, geçtiğimiz günlerde de mart ayı talihlilerine buzdolabı, fırın, televizyon, bulaşık ve çamaşır makinesi hediye etti.

“Vestel alan kazandı” sloganı ile hediye yağmuru gerçekleştiren AirKam Trading Ltd., nisan ayına da çeşitli sürprizlerle girmeye hazırlanıyor.

AirKam Satış ve Pazarlama Müdürü Aytunç Bahşi, nisan ayında çıkacak olan “Evlilik paketi” ile tüketiciyi çok özel fiyatlarla buluşturmaya hazırlandıklarını belirtti.

Firmanın, yeni paketlerin yanı sıra televizyon modellerinde de çok özel kampanyaya gireceğini belirten Bahşi, “Piyasada ilkleri yaratmaya devam ediyoruz” dedi.

Bahşi, depo, antrepo ve servis bölümleri ile 8 bin metrekarelik alanda yatırım yapmanın da ayrıca mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.