Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Oktay Feridun'un vefatı nedeniyle başsağlığı ve ve taziye mesajı yayınladı.

Akıncı'nın mesajı şöyle:

"Uzun yıllar gerek kamu gerekse özel alanda toplumumuza dürüstlükle hizmet vermiş değerli bir hukuk insanı olan Oktay Feridun’un yaşama veda ettiğini büyük üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. Kendisine Tanrı’dan rahmet, ailesine, tüm sevenlerine ve toplumumuza başsağlığı diliyorum."