Ailesi her yerde arıyor

İskele’ye bağlı Büyükkonuk köyünde bugün sabah saat 04.00 sıralarında evden ayrılan Olgun Durak kayıplara karıştı.

Durak’ın yakınları sosyal medya üzerinden yakınlarının kayıp olduğunu ve görenlerin 0548 8479655 telefon numarasına ulaşmalarını rica etti.

Sosyal medya üzerinden kayıp bilgisi verilen Olgun Durak’ın evden dün sabah 04.00 sıralarında ayrıldığı, yanına telefonunu ve kimliğini belirleyici hiçbir şey almadığı duyuruldu.

Polis her yerde Olgun Durak’ın bulunması için arama çalışması başlattı.