Ailemiz büyüyor: HOŞGELDİN Kuzey bebek

YENİDÜZEN Haber Merkezi muhabirlerinden, gazeteci Ayşe Güler ilk kez anne olmanın heyecanını yaşarken, Kuzey bebeğin de aramıza katılmasıyla YENİDÜZEN ailesi daha da büyüdü…

Çetinkaya Futbolcusu Burak Emir ile dört yıllık evliliklerinin ardından dün de Kuzey bebeği kucağına alan çift, mutluluğuna mutluluk kattı.

Kuzey bebek, dün hayata gözlerini açtı.

Bizler de United Medya olarak Kuzey bebeğe hoş geldin derken, Ayşe Güler ve Burak Emir çiftini kutlarız.