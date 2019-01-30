'Aile Yasası’ komiteden geçti

Aile Yasası’nda öngörülen bazı değişiklikler, Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nde oy birliğiyle onaylandı.



Komitenin onayladığı tasarıyla, boşanan kişilerin soyadlarıyla ilgili yasal boşluktan kaynaklanan sıkıntıların giderilmesi amaçlanıyor.



Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi bu sabah CTP Milletvekili Doğuş Derya başkanlığında toplandı.



Meclis’ten yapılan açıklamaya göre Aile (Evlenme ve Boşanma) (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın madde madde görüşülmesini tamamlayan komite üyeleri, tasarıyı oy birliğiyle kabul etti.



Komite daha sonra gündeminde yer alan bir diğer gündem maddesi olan “Ceza (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın da genel görüşmesine devam etti.



AİLE YASASI’NDAKİ DEĞİŞİKLİKLER



Aile (Evlenme ve Boşanma) (Değişiklik) Yasa Tasarısı, yasada daha önce yapılan değişikliklerle boşanan kişilerin soyadlarıyla ilgili yaratılan boşluğu düzenlemeyi amaçlıyor.



Tasarının genel gerekçesine göre, özellikle boşanan kişilerin soyadlarına ilişkin düzenleme tamamen kaldırılırken yerine herhangi bir düzenleme yapılmayarak yasal boşluk oluşmasına sebep olunmuştu.



Dolayısıyla, değişiklik yasasından sonra boşanan tarafların eski soyadlarına dönmeleri imkânı ortadan kalkmış ve tarafların boşandıkları kişinin soyadını taşımaya devam etmeleri yasal mecburiyeti ortaya çıkmıştı.



Demokratik olarak da kabul edilemeyecek bu durumu ortadan kaldırmak zarureti doğduğu ve bu yönde gerekli düzenlemenin yapıldığı belirtildi.



2015’teki değişikliğin geçici nitelikte, üç yıllık olduğu kaydedilen tasarının genel gerekçesine göre, kişilerin soyadlarına ilişkin düzenlemelerden faydalanmalarına da engel bulunuyor. Bilhassa yurt dışında evlenen veya yaşayan kişilerle ilgili ciddi sorunlar yaşanıyor.



Yine 2015’teki değişiklik yasasıyla, evlenme sırasında soyadına ilişkin beyanname sunma zorunluluğu getirilmiş olmasına rağmen, 1 Ocak 2017’ye kadar bu gibi beyannameler evlenme sırasında yetkili kişiler tarafından talep edilmedi ve taraflar da böyle bir beyanname sunmadı. Dolayısıyla 1 Ocak 2017’den önce evlenip de soyadına ilişkin beyanname sunmamış kişilerin bu hakkını kullanabilmesini sağlamak için de düzenleme yapıldı.



CEZA (DEĞİŞİKLİK) YASA TASARISI… YASAYA İNSAN KAÇAKÇIĞI SUÇU EKLENDİ



Komitenin bugün görüştüğü bir diğer tasarı olan Ceza (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın hazırlanma gerekçesine göre ise yasaya günümüz dünyasının en önemli sorunlarından biri ve küreselleşmeye paralel sınır aşırı boyut kazanan suç türlerinden biri olan “insan kaçakçılığı” suçu eklendi.



HAMİLELİĞİ SONLANDIRMA SÜRESİ 10 HAFTADAN 14 HAFTAYA ÇIKARILIYOR



Tasarıyla halen 10 hafta olan yasal hamilelik sonlandırma süresi 14 hafta olarak düzenlendi.



"Cinsiyete, cinsel yönelime veya cinsiyet kimliğine yönelik nefret söylemi" konusunda da düzenlemeler içeren tasarıyla, İngiliz Sömürge İdaresi döneminde yürürlüğe giren ve birçok hükmü açısından, günümüzün modern insan hakları anlayışının gerisine düşen düzenlemeler içeren Fasıl 154 Ceza Yasası’nda çağdaş yenilikler öngörüldü.



Tasarıyla, halen yürürlükte olan yasada, intihara teşebbüs eden kişilerin hafif bir suç işlediğini düzenleyen maddesi tamamen kaldırıldı. Buna gerekçe olarak zaten travma yaşayan bireyin mahkeme süreciyle travmalarının derinleştiği ve cezalandırma temelinde bir çözüm bulunamayacağı gösterildi.



KOMİTE ÜYELERİ VE DAVETLİLER



CTP Milletvekili Doğuş Derya Başkanlığı'nda toplanan Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’ne UBP Milletvekili ve Komite Başkanvekili İzlem Gürçağ Altuğra, komite üyeleri CTP Milletvekili Asım Akansoy, HP Milletvekili Erek Çağatay, HP Milletvekili Jale Refik Rogers, UBP Milletvekili Nazım Çavuşoğlu’nun yanısıra UBP Milletvekili Menteş Gündüz ve UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu katıldı.



Toplantıya ayrıca davetli olarak CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, CTP Milletvekili Dr. Sıla Usar İncirli, KKTC Başbakanlık, KKTC Başsavcılık, Kıbrıs Türk Barolar Birliği, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Kıbrıs Türk İnsan Hakları Vakfı, Hasta Hakları Derneği, Mülteci Hakları Derneği, SOS Çocuk Köyü, Lefkoşa Türk Belediyesi Kadın Sığınma Evi’nden yetkililer de katılarak görüş ve öneri sundu.

