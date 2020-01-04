Aile mesleğini yürütüyor…

Karaca Kuruyemiş’in Direktörü Ahmet Karaca, Mağusa Terminal bölgesinde ailesinden kalan kuruyemiş işletmesini yürütüyor.

Kuruyemiş ve kuru meyve üretimi yaptıklarını belirten Karaca, yurt dışından ithal edilen ham maddeyi işleyip, kavurup paketleyerek satışa sunduklarını ifade ediyor.

Babasının polislikten emekli olduktan sonra 1991’de kuruyemiş dükkanı açtığını söyleyen Karaca, “Babam küçük küçük başladı, annemin de dükkanda emeği büyük. İkisi birlikte, yıllarca dükkanı çekip çevirdiler” diyor.

2005’te askerlikten çıktıktan sonra 2006’da genç yaşta dükkanın başına geçen Karaca, “Toptan satışa yönelmeye başladım. Marketler, pazar ve otellerle çalışıyoruz” şeklinde konuşuyor. İşletmenin her geçen yıl daha da büyüdüğünü belirtiyor.

“Hiç pişman olmadım”

Henüz çok gençken bir işletmenin sorumluluğunu üstlenen Karaca, ekonomi kötü olsa da, hiç pişman olmadığını söylüyor. “İnişlerimiz, çıkışlarımız oldu. Piyasanın dar olması, rekabetin yoğun olması tabii ki işleri etkiliyor. Ancak halkın genelde yerli ürünü tercih etmesi, hemen hemen tüm otellerle çalışıyoruz, onlar da destek oluyor. Sektörümüzde atılması gereken adım, ihracatın önünün açılmasıdır” şeklinde konuşuyor.