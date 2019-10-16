Aile kazanın izlerini silmeye çalışıyor

BU ACININ TARİFİ YOK… Yoğun bakım kapısı önünde dün saatlerce yeğenlerinin ameliyattan çıkmasını bekleyen gözü yaşlı amca ve dayı YENİDÜZEN’e konuştu: “Bu acının tarifi yok”

ENKAZ KALDIRILAMADI, YOLA BİR ŞERİT ÇEKİLDİ… Turunçlu-Aslanköy kavşağı yakınlarında meydana gelen kazanın ardından yola bir şerit çizildiğini ifade eden aile, “Kazaya dair enkaz hala olay yerinde yola sadece bir şerit çizildi.”

“Oğlumun en mutlu gecesinde biz katlanması güç bir acıyı yaşadık. 6 Ekim tarihinde kardeşim Yahya ile akşamüzeri telefonda konuştuk. Lefkoşa’ya oğluma kız istemeye gidiyorduk ve yüzük takacaktık. Aynı yolda 5 araba geçtik en son kardeşim kalmıştı işinden biraz geç çıkmıştı. Güleceğimiz, eğleneceğimiz bir gece bizi beklerken, karanlıklara gömüldük.”

Devrim DEMİR

Turunçlu-Aslanköy yakınlarında 6 Ekim tarihinde 3 kişinin hayatını kaybettiği çarpışmada ağır yaralı olarak kurtulan 13 yaşındaki Hasan Amasyalı dün iki buçuk saatlik bir ameliyat geçirdi.

Aynı kazada yaralanan İlayda Amasyalı’nın sağlık durumu ise her geçen gün biraz daha iyiye doğru gittiği öğrenildi.

Küçük kardeşlerin amcaları ve dayısı bir an olsun yeğenlerinin başından ayrılmazken, aile 9 gündür hastane koridorlarında anne ve babalarını kaybeden yeğenlerinin sağlığı için bekliyor.

Amca Adnan Amasyalı ve dayı Ahmet Yazıcı, yaşadıkları tarifsiz acının izlerini ömür boyu taşıyacaklarını ancak geride kalan iki çocuk için hayata sımsıkı tutunmak zorunda olduklarını söyledi.

Yoğun bakım kapısı önünde dün saatlerce yeğenlerinin ameliyattan çıkmasını bekleyen gözü yaşlı amca ve dayı YENİDÜZEN’e konuştu.

“İçimiz yanıyor” diyen amca ve dayı kaza yerinde yola bir şerit çizildiğini ve hala enkazın kaldırılmadığına isyan etti.

Amasyalı: “Bu acının tarifi yok”

Amasyalı ailesinin en büyüğü olan Adnan Amasyalı, dün sabahın erken saatlerinde yoğun bakım kapısı önünde yeğenin ameliyattan çıkışını bekledi. Güçlükle ayakta duran amca Adnan Amasyalı, devletçilik oynayanların halen yaşanan olayı hiç ciddiye almadıklarını bir yetkilinin hastaneye uğrayıp çocuklara bir geçmiş olsun söylenmediğine sitem etti.

Adnan Amasyalı, “Devlet edenler ne acı günümüzde omzumuzu tutup başsağlığı diledi ne de bu çocuklara başını uzatıp bir geçmiş olsun dedi. Bu yaşadığımız acının tarifi tok, başa gelenler oturacağı koltuğun derdine düşmüş. Biz kardeşimizi, yengemizi beklenmedik bir şekilde toprağa verdik. Geride kalan emanetlerine sıkı sıkı sarıldık. Beklentimiz cana can katmak değildi onlardan, sadece acı da olsa bir geçmiş olsun cümlesi duymaktı. Onların ihmalkârlığı yüzünden biz canlarımızı yitirdik” dedi.

“İçki içecekseniz oturmayın dümen başına”

Adnan Amasyalı, yolların devlet yüzünden ihmal edildiğini ancak sürücülerin de dikkatli olmasının önemine işaret etti. Haşim Girgin’in de hayatını kaybettiği kazada karşı tarafında derin bir acı içinde olduğunu tahmin ettiklerini söyleyen Amasyalı, “Giden 3 can oldu. Onun da küçücük bir evladı vardı, geride gözü yaşlı ailesi kaldı. Oğlumla top oynayan bir çocuktu çok üzücü bir durum. Onca yerlere yapılan harcamaların az da olsa birazı keşke yollara yapılsaydı, bu kadar aile karalar bağlamayacaktı.

Bu olayda unutulacak, kaç Yahya, Aysın ve Haşim’ler daha bu yollarda ölecek.? Ateş düştüğü yeri yaktı. İçki içilen yerlere canı yanan bir aile olarak sesleniyorum içki vermeyin, aynı masada içiyorsanız o masada kalın yardım isteyin kimse dümen başına geçmesin hem kendi hem de karşı taraf için bunu yapın.”

“En mutlu günümüzde bu acıyı yaşadık”

YENİDÜZEN’e konuşan Adnan Amasyalı, oğullarının en mutlu gününde yaşadıkları tarifsiz acıyı anlattı.

Amasyalı, 6 kardeş olduklarını anne ve babalarını seneler önce kaybettiklerini kardeşlerin omuza omuza bir hayat mücadelesi verdiklerini ve böylesi beklenmedik bir acıyı kabullenemediklerini söyledi.

“Benim oğlumun en mutlu gecesinde biz katlanması güç bir acıyı yaşadık. 6 Ekim tarihinde kardeşim Yahya ile akşamüzeri telefonda konuştuk. Lefkoşa’ya oğluma kız istemeye gidiyorduk ve yüzük takacaktık. Aynı yolda 5 araba geçtik en son kardeşim kalmıştı işinden biraz geç çıkmıştı. Güleceğimiz, eğleneceğimiz bir gece bizi beklerken karanlıklara gömüldük.”

Amasyalı ailesi yollara isyan etti

Amasyalı ve Yazıcı aileleri 10 gündür hastane koridorlarında çocukların sağlığına kavuşması için bekliyor. Kaza bölgesinde, yola anlamsız bir şerit çizildiğini ifade eden Amasyalı, “Bariyer olmayan yolda kazanın ardından anlamsız bir şerit çizildi. Kazanın enkazı ise ne acı ki orada durmaya devam ediyor. Biz devleti iş yapsın diye seçiyoruz, ocaklarımıza ateş düşürmeleri için değil. Ölenler bizim insanlarımızdır, sadece kendi aileme ağlamam bugün ben yarın başka birileri ağlayacak. Taziyeye gelmeyen, geçmiş olsun dilemeyen yarın seçim olunca kapımıza gelmesin. Benim kardeşim ve yengem çocuklarının mezuniyetini, düğünlerini görmeyi hayal ederken hayatlarını kaybettiler” dedi.

“Hasan’ımız çıksın yeter”

Yeğenleri Hasan’ın da yoğun bakımdan çıkması için dualar ettiklerini ifade eden amca Adnan Amasyalı, “Artık her şey çocuklarımız için. Okul istiyorlarsa okul, gücümüzün yettiği her şeyi fazlasıyla yapacağız. Yeter ki onlar iyi olsun Hasan’ımız da yoğun bakımdan çıksın. Bu kader olmamalıydı, artık sözler anlamsız” dedi.

İlayda ve Hasan’ın dayısı Ahmet Yazıcı da yollara isyan etti

“Ablamı ve eniştemi toprağa koyduk, hastaneye çocuklarımıza koştuk”

İlayda ve Hasan Amasyalı’nın dayısı Ahmet Yazıcı da dün yeğenin ameliyattan çıkmasını bekledi. Ailece 10 gündür çok zor günlerden geçtiklerini ifade eden Yazıcı, acının en derinini yaşarken ayakta durmak için güçlü olmak zorunda olduklarını söyledi.

Yazıcı, “Ablamı ve eniştemi toprağa koyduk, hastaneye çocuklarımıza koştuk. Şuan geçtiğimiz yollardan bizim gibi çok insanlar geldi geçti. Bu yollara çare bulunmadığı sürece, çok kişinin canı yanacak ciğeri sökülecek. Daha fazla kimse ağlamasın, bu tollara çare bulunsun. Yollara kaç kurban daha verilecek, kaç insan çaresiz kalacak. Ailece çok zor durumlardan geçmekteyiz, annem o günden sonra dışarıya çıkamıyor. Hiçbir siyasi kapımızı çalıp taziyede bulunmadı, üç kişi hayatını kaybetti iki çocuk ölümden döndü biri hala yoğun bakımda. Bu ölüm sıradan bir ölüm değildi, ailelerin canı yanmasın bu yollara çare bulun” dedi.

Hasan ameliyattan çıktı, yoğun bakımda müşahede altında

Yaşanan trafik çarpışmasında ağır yaralanan ve önceki gün bilinci açılan küçük Hasan Amasyalı dün sabah ameliyata alındı. Sol kalçasındaki kırık nedeniyle ameliyata alınan küçük Hasan’ın operasyonu iki buçuk saat sürdü. Ameliyatının başarılı geçtiği öğrenilen Hasan Amasyalı'nın, tedavi maksatları açısından yoğun bakımda tutulduğu öğrenildi.