Aile için yardım çağrısı

Lefkoşa Dumlupınar’da Dere Yolu Sokak üzerinde bulunan 14 numaralı evde çıkan yangın sonucu zor durumda kalan Aktaş ailesi için sosyal medyadan yardım çağrısı yapıldı.

Evin kullanılmaz hale gelmesiyle birlikte başka bir yaşam alanı bulmak zorunda kalan aile, bunun yanında kiracısı oldukları ve yangından zarar gören evin de tamiratını yapmakla yükümlüğü olduğu için zor durumda kaldığı gerekçesiyle yardım çağrısında bulunuldu.

Hem yanan evin tamiratı için hem de yeni bir yaşam alanı için çağrı yapıldı.

Yapılan çağrıda şu ifadelere yer verildi:

“Elektrik tesisatçısı tesisat malzemesi

Dış kapı (en 195.5 boy 200.8)

Kapı yavruları (51.5, 2 adet) ve Kapının kendisi (103 boy 206)

Gömme dolap en 85 boy 241 derinlik 37

4 adet yatak

Bebek malzemesi

11 yaş kız kıyafeti

Oturma grubu

Televizyon

Beyaz eşya

Televizyon sehpası

3 adet halı (6 m2 (4 oda 1 hol 1 mutfak 1)

Tuvalet için boya sıva malzemesi”

Ahmet Aktaş hafif şekilde yaralanmıştı

Yangında evin oturma odası ve içerisindeki eşyalar yanarak zarar görürken, tüm odaları da çıkan isten dolayı zarara uğramıştı. Olay sonrasında Ahmet Aktaş ise sol elinden yanarak hafif şekilde yaralanmıştı.

Aileye yardım eden Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği, katkı koymak isteyenlerin 05488372327 numaralı telefondan derneğe ulaşabileceğini belirtti.