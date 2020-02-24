Aile içi şiddet ve taciz

Lapta bölgesinde meydana gelen darp ve cinsel taciz suçlarından tutuklanan Ş.K (E-58) tutuklanarak dün Girne Kaza Mahkemesinde çıkarıldı.

Lapta polis karakolunda görevli polis memuru Hüseyin Tosun, zanlının Lapta bölgesinde aralarında ailevi sorunlar yüzünden tartıştığı ölmüş abisinin 25 yaşındaki oğlunu sopa ile darp ettiğini söyledi. Polis, zanlının şikâyet üzerine aynı gün tutuklandığını, soruşturma aşamasında darp edilen çocuğun annesi, zanlının yengesinin bir şikâyette daha bulunduğunu ifade etti.

Polis, yapılan şikâyette zanlının 2019 yılı Haziran ayında yengesinin bahçesi içerisinde bulunduğu esnada pantolonunu çıkarıp yengesine cinsel organını gösterdiğine dair şikâyet yapıldığını ifade etti. Polis, bu yönde de zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını söyledi. Polis memuru, alınacak ifadeler cinsel taciz ve darpla ilgili soruşturma yapılacağını belirterek, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme ise zanlının bir gün süre ile tutuklu kalmasına emir verdi. (Evrim Kamalı)