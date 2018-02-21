“Aile gibi olduk. Kardeşlerimden ileri Kıbrıslı arkadaşlarım var...”

Fehime ALASYA

Uzun yıllar önce Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden Kıbrıs'a göç eden ve yaşamını burada sürdüren Türkiye kökenli yurttaşlar, ‘Kıbrıslı-Türkiyeli ayrımcılığı’na inanmadıklarını ancak son dönemde üzücü gelişmeler olduğunu belirtti.

“Yeniden ayrımcılık tırmandırılmak isteniyor” diyenler aileler, son dönemde ülkede yaşanan çeşitli olaylarla tansiyonun yükseldiğini, bunun, önde gelen bazı isimleri tarafından özellikle yapıldığını iddia etti.

‘Ayrımcılık tetikleniyor’

Kıbrıs’ta yaşadıklarını YENİDÜZEN’e değerlendiren vatandaşlar, sıkıntıları da ifade etti.

Değirmenlik köyünde yaşayan göçmen vatandaşlar, ayrımcılığın en fazla sosyal ortamlarda gün yüzüne çıktığını belirterek bunun hoş olmadığını dile getirdi.

“Yıllardır kardeşçesine yaşayıp geçiniyoruz bunu sürdürmeyi başarabiliriz” diyen vatandaşlar, toplumda ileri gelen bazı kişilerce, Türkiye ile Kıbrıs ayrımcılığının tetiklendiğini ileri sürerek bunu kınadı.

Afrika gazetesinin manşeti ile başlayan ve akabinde yaşanan olayları değerlendiren bazı vatandaşlar, “Ortalığı karıştıran kişiler var, huzurumuzu bozmasınlar” diyerek duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

“Olumsuz bir olay olur olmaz "Türkiyelidir" diyorlar”

Sosyal alanlarda yaşanan sıkıntıları dile getiren birçok vatandaş, özellikle devlet kurumlarında karşılaştıkları muameleden dert yandı.

Devlete ait bazı kurum ve kuruluşlarda bariz bir şekilde ayrımcılık yaşandığına dikkat çeken kişiler, bunun dünyanın hiçbir yerinde kabul edilemeyecek bir sıkıntı olduğunu ifade etti.

Ülkede yaşanan bazı olumsuz olayların, birçok kişi tarafından genelleme yapılarak ‘Türkiyelidir’ denilerek telaffuz edildiğini belirten vatandaşlar, bunun toplum nezdinde ağır bir hakaret olduğundan dert yanarak, doğru bir söylem olmadığını anlattı.

AİLELER NE DÜŞÜNÜYOR?

Haydar Gökkaya: “Olumsuz bir olay olur olmaz ‘Türkiyelidir’ diyorlar, bu insanın ağırına gidiyor...”

“Yeni hükümetten çok bir beklentim yok. Müsteşarlıkların kaldırılmasına çok olumlu bakıyorum, umarım bunu başarırlar. Hak hukuk adalet bekliyoruz. Parası yok, dıştan yardım bekliyor, böyle bir hükümetten ne bekleyeceğiz ki zaten...

Benim üç oğlum var, üçü de burada doğdu, adaptasyon sorunları yok, hiç olmadı... Devlet olarak ayrımcılığa rastlamadım, kişisel olarak evet ayrımcılık var, bu da doğaldır diye düşünüyorum. Bir olay olur olmaz "Türkiyelidir" diyorlar, bu insanın ağırına gidiyor... Bu tarz toplumsal olaylarda ayrımcılık görebiliyoruz... Tüm insanlar demokratik haklarla düzgünce yaşamalı diye düşünüyorum... Hukukta adaletli olunursa sağlıklı bir toplum oluruz.”

Ali Tezcan: “Devlet dairelerinde çok sıkıntılarla karşılaştım”

“1974'ten beridir buradayım, barış harekâtına katıldım... Uzun yılar devlet dairesinde çalıştım, ayrılırdım, yatırımlarım yapılmıştı, emekliliğimden yararlanmak isterken çok sorun yaşadım.

Bu sorunları çözmeye çalışırken devlet dairelerinde çok sıkıntılarla karşılaştım. Dairede bana nereli olduğumu sordular, ‘Değirmenlikliyim’ dedim, yine nereli olduğumu sordular, Ispartalı olduğumu duymak istiyorlardı, soru niyeti belliydi... Sıkıntıları aşıp, her şeye rağmen yasal haklarımdan yararlandım, bu gibi örnekleri çoğaltabiliriz. Kültürlü, bilinçli kamu görevlileri alınmalı...”

Tevfik Babahan: “Toplumun bazı önde gelenleri ‘Kıbrıslı-Türkiyeli ayrımcılığı’ yaratmaya çalışıyor, bu hiç hoş değil”

“Ben üç aylıkken ailem buraya gelmiş. Benim CTP’den beklentilerim büyük, kötü geçen bir dönemin ardından beklentilerimiz yüksek, umarım karşılarlar. Bence sağlık ve ulaşım konusunda hemen girişimler başlamalı...

Ayrımcılık konusunda ise okul çağlarında bunlarla biraz karşılaştık ama şu anda hiçbir ayrımcılık yaşamıyoruz. Bu toplum birbirini benimsedi, eskisine oranla bence ayrımcılığa yönelik farkındalık olumlu anlamda çok iyi noktada. Toplumun bazı önde gelenleri bu ayrımcılığı yeniden yaratmaya çalışıyor, bu hiç hoş değil... Hiçbir devlet dairesinde de yasal olarak sıkıntı yaşamadım...”

İlknur Yaşar: “Biri sorsa ben Kıbrıslıyım diyorum…”

“15 yaşındayım, burada doğup büyüdüm. Herhangi bir ayrımcılıkla karşılaşmadım. Vatandaşız, hiçbir sorun yaşamıyoruz. Biri sorsa ben Kıbrıslıyım diyorum. Okulda, arkadaşlarım arasında hiçbir ayrımcılık görmüyorum.”

Esma Şanlı: “Ben hiçbir zaman Kıbrıslı - Türkiyeli diye ayrım yapmadım”

“1977 yılından beridir buradayız. Çoluk, çocuk, torun sahibi olduk, hep burada... Yıllardır sağlık sektörü iyiye gitmiyor. Devlet de artık sağlık sektörüne el atmalı, bu konuda hizmetlerini geliştirmeli. Bugüne dek bizim için belediyenin yaptığını devlet yapmadı... 20 gün önce de sağlık sorunlarım yüzünden bakım evine gittim, orada yaşanan konuşmalarda bile çoğu zaman ayrımcılık olduğunu görüyoruz. Bu ayrımcılıklar hoş değil. Ben hiçbir zaman Kıbrıslı - Türkiyeli diye ayrım yapmadım. Hepimiz Türküz...”

Ergün Ovayolu: “Ortalığı karıştıran kişiler var, huzurumuzu bozmasınlar”

“Üç çocuğum var, üçü de burada doğdu büyüdü, özellikle gazete olaylarıyla patlak veren sorunları da şiddetle eleştiriyorum. Keşke o yazılar yazılmasaydı, ardından yaşananlar da hiç yaşanmasaydı. Bir şeyi protesto edeceksek bunu adabıyla yapmalıyız, yasal yolları takip etmeliyiz. 18 yıldır burada yaşıyorum, işim ailem, her şeyim burada. Kesinlikle Türkiye Kıbrıs ayrımı olduğuna inanmıyorum. Tüm komşularımız bize yıllar önce kucak açtı, bir aile gibi olduk. Kibar olmak, barbarlıktan uzak olmak lazım... Hepimiz aynı yerde yaşıyoruz, kardeşlerimden ileri Kıbrıslı arkadaşlarım var...

Ben vatandaş oldum, devlet dairelerinde çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz diyebilirim. Soru sormaya korkuyoruz. Aylarca devlet dairelerine gidip geldik, personel, kimilerini ayağa kalkıp karşılarken, kimilerini ise kovmaktan beter ediyordu, daha insanca muamele görmeyi istiyoruz.

Bence bu aralar ortalığı karıştıran kişiler var, her şeye rağmen biz kardeş gibi yaşayıp geçiniyoruz, huzurumuzu bozmasınlar”

Ayşe Güler: “Bu haberlerle adeta toplumu buna itiyorlar, hiç yoktan sinir bozuyorlar”

“Eşim 74 yılında savaşa katıldı, sonra benimle evlendi, burada kaldı, ben Kıbrıslıyım, eşim Türkiyeli. Ben Kıbrıslı olduğum için çocuklarım hiç sorun yaşamadı. Benim de çocuklarımın da kimlikleri var... Değirmenlik İlkokulu’nda 23 yıl hademelik yaptım, çok şükür hiçbir sorunumuz olmadı. Bazen ayrımcılık yapılır, hepimiz din kardeşiyiz, neden bu ayrımcılık yapılsın. Bu haberlerle adeta toplumu buna itiyorlar. Hiç yoktan sinir bozuyorlar.”

Sakine Alır: “Sosyal hayatta sıkıntılar yaşıyoruz”

“Beş yıldır burada yaşıyorum, eşim buraya 15 yıl önce gelmiş. Burada Türkiye’den gelen göçmen aileler ile Kıbrıs’ın yerleşik aileleri arasında çok fazla ayrımcılık yapıldığını gördüm. Toplu ortamlarda en ufak sözlerde dahi bu ayrımcılık hissediliyor, sosyal hayatta sıkıntılar yaşıyoruz. İnsanlar saygı ve hoşgörü ile geçinebilmeli, birini dışlamak veya ötekileştirmek hoş değil…”