AİLE FACİASI: 4 ÖLÜ

Deniz bir ailenin sonu oldu, tam bir aile faciası yaşandı. Aynı aileden 4 kişi boğularak öldü.

Kaplıca - Yedikonuk arası Tulumba mevkiinde deniz adeta bir aileyi yuttu, anne, baba ve iki çocuğu can verdi. Ramazan Katırcı (48), Filiz Katırcı (40), Merve Katırcı (18) ve Mert Katırcı (13) aşırı dalgalı denizde boğularak hayatını kaybetti.

Yine deniz içerisinde bulunan 12 yaşındaki Barış Katırcı vatandaşlar tarafından kurtarılarak ambulans ile hastaneye sevk edildi. Mağusa Devlet Hastanesi'nde müşahede altında bulunan Barış Katırcı'ýı kurtarırken boğulma tehlikesi geçiren Osman Göztaş ise kaldırıldığı Mağusa Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavisinin ardından Lefkoşa’ya sevk edildi.

21.30'da Yenidüzen'e bilgi veren Başbakan Yardımcısı Özersay ölü sayısının 4 olduğunu açıkladı. Milletvekili Mesut Genç'in olay yerinde olduğunu söyleyen Özersay "Ne yazık ki Mesut Genç ölü sayısının 4 olduğun bildiriyor" dedi.

Özersay denize giden ailenin toplamda 5 kişi olduğunu, 4'ünün öldüğünü, birinin hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Kaplıca - Yedikonuk arasında Tulumba mevkiinde 4 kişi boğuldu. Bugün 18.30 sıralarında, yüzmek için denize giren Ramazan Katırcı (E-48), Filiz Katırcı (K-40), Merve Katırcı (K-18) ve Mert Katırcı (E-13) denizin aşırı dalgalı oluşundan dolayı denizde boğularak hayatını kaybetti.

Mağusa Devlet Hastanesi'nde müşahede altında bulunan Barış Katırcı'yı kurtarırken boğulma tehlikesi geçiren Osman Göztaş (E-32) ise kaldırıldığı Mağusa Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavisinin ardından Lefkoşa - Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yine deniz içerisinde bulunan Barış Katırcı (E-12) vatandaşlar tarafından kurtarılarak ambulans ile hastaneye sevk edildi.

Akıncı: Geride kalan 12 yaşındaki çocuğa sahip çıkalım

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Geride kalan çocuğa Devlet olarak sahip çıkmanın vicdani bir sorumluluğumuz olduğunu da ifade etmek istiyorum” dedi. Akıncı şu açıklamayı yaptı: “Anne,baba,iki kardeş bugün denizde dalgalara kapılarak can verdi. Aynı aileden geriye bir tek 12 yaşında bir çocuk kaldı. Bu tarifi imkansız büyük acıyı yüreğimizde hissederek kendilerine Allah’dan rahmet diliyorum. Geride kalan çocuğa Devlet olarak sahip çıkmanın vicdani bir sorumluluğumuz olduğunu da ifade etmek istiyorum.”

Tatar: Denize girerken dikkatli davranılmalı

Başbakan Ersin Tatar boğulma faciası ile ilgili yaptıpı yazılı açıklamada "Hepimizi acıya boğan bu olay vesilesiyle vatandaşlarımızı denize girerken dikkatli davranmaya ve uyarılara kulak vermeye davet ediyorum" dedi. Tatar, "Aynı aileden 4 kardeşimizin denizde boğularak ölmelerini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Ölenlere Allah’tan rahmet, yaslı ailelerine , sevenlerine ve Halkımıza başsağlığı diliyorum. ,Hepimizi acıya boğan bu olay vesilesiyle vatandaşlarımızı denize girerken dikkatli davranmaya ve uyarılara kulak vermeye davet ediyorum" diye konuştu.

Özersay: "Büyük acı, hepimizin başı sağolsun"

Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay da sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Maalesef dört insanımız Kaplıca Yedikonuk arasında denizde boğularak can verdi. Askeri yetkililerimizle temasa geçtik, iki helikopter ile bölgede denizdeki son cenazeyi de tespit etti. Kardeşlerden birisi ise kurtarılmıştır, Mağusa devlet hastanesinde tedavi altına alındı. Büyük acı, hepimizin başı sağolsun" dedi.

İskele Belediyesi: YASTAYIZ!

İskele Belediyesi de "YASTAYIZ" mesajı paylaştı. Belediyeden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: YASTAYIZ! Kaplıca-Yedikonuk arasında, yüzmek için denize giren ancak denizin aşırı dalgalı olmasından ötürü ne yazık ki bir ailemiz boğulmaları neticesinde yok oldular. Yaşanılan acının tarifi yok. Katırcı Ailesine Allah'tan rahmet, yakınları ve Büyükkonuk başta olmak üzere tüm halkımıza başsağlığı diliyoruz...

Erenköy'de konserler iptal

Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak da "Acımız çok büyük... Bu akşam ve yarın akşam panayırımızdaki konserler iptal edilmiştir" duyurusunu paylaştı.