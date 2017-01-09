AİLE BASIN TOPLANTISI DÜZENLİYOR
Akile Nacisoy’un ailesi ölümü ile ilgili basın toplantısı düzenliyor.
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Girne'de 30 Aralık sabahı yaşamını yitiren Akile Nacisoy’un ailesi ölümü ile ilgili basın toplantısı düzenliyor.
Aile adına yapılan açıklama şöyle:
30 Aralık Cuma sabahı, kocası ve çocukları ile birlikte yaşadığı apartman balkonunun altında ölü olarak bulunan Akile Nacisoy’un ailesi ve avukatları tarafından yarın (10 Ocak 2017, Salı) saat 11:00’da Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği toplantı/konferans salonunda bir basın toplantısı düzenlenecektir.
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Etiketler : Akile Nacisoy
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