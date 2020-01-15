Aile 50 gündür rapor bekliyor: “Oğlumuz neden öldü?”

Devrim DEMİR

Kasım ayında rahatsızlanarak gittiği Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nden taburcu edildikten sonra yaşamını kaybeden 10 yaşındaki Atlas Rüstemoğlu’nun ölümünün üzerinden 50 gün geçti. Rüstemoğlu’nun ölümüne ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı.

Küçük Atlas, rahatsızlığının ardından önce Güzelyurt ardından Lefkoşa Hastanesine sevk edilmişti.

Rüstemoğlu, yapılan müdahalenin ardından taburcu edilmiş 26 Kasım tarihinde hayatını kaybetmişti.

Gerçekleşen otopside küçük Atlas’ın ölüm sebebinin belirlenebilmesi için kan ve doku örnekleri alınmış Türkiye’ye gönderilmişti.

Atlas’ın ailesi, çocuklarının ölümü ile ilgili henüz bir bilgi edinmedi.

Acılı baba Hasan Rüsetmoğlu YENİDÜZEN’e konuştu.

“Rapor için polisin bizi arayacağı söylendi”

Oğlunu beklenmedik bir şekilde kaybeden Hasan Rüstemoğlu, çocuklarının ölümünün üzerinden 50 gün geçmesine rağmen henüz raporla ilgili bir bilgi sahibi olmadıklarını kaydetti.

Oğlu Atlas’ın ölümü ile ilgili, Türkiye’den beklenen raporla ilgili polisin kendilerini arayacağı söylendiğini ancak kimsenin kendilerine ulaşmadığını ifade eden Rüstemoğlu, raporun bir an önce gelmesini beklediklerini ifade etti.

Bakanlık soruşturmanın tamamlandığını açıklamıştı

Sağlık Bakanlığı Atlas Rüstemoğlu’nun ölümü ile ilgili Lefkoşa Devlet Hastanesindeki soruşturmanın tamamlandığını Türkiye’den gelecek olan raporların beklendiğini açıklamıştı.