Lefkoşa13 °C

  1. HABERLER

  2. ÖZEL HABER

  3. Aile 50 gündür rapor bekliyor: “Oğlumuz neden öldü?”
Aile 50 gündür rapor bekliyor: “Oğlumuz neden öldü?”

Aile 50 gündür rapor bekliyor: “Oğlumuz neden öldü?”

10 yaşındaki Atlas Rüstemoğlu’nun ölümün üzerinden 50 gün geçti. Rüstemoğlu’nun ölümüne ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı.   

A+A-

Devrim DEMİR 

Kasım ayında rahatsızlanarak gittiği Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nden taburcu edildikten sonra yaşamını kaybeden 10 yaşındaki Atlas Rüstemoğlu’nun ölümünün üzerinden 50 gün geçti. Rüstemoğlu’nun ölümüne ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı.   

Küçük Atlas, rahatsızlığının ardından önce Güzelyurt ardından Lefkoşa Hastanesine sevk edilmişti.

Rüstemoğlu, yapılan müdahalenin ardından taburcu edilmiş 26 Kasım tarihinde hayatını kaybetmişti.

Gerçekleşen otopside küçük Atlas’ın ölüm sebebinin belirlenebilmesi için kan ve doku örnekleri alınmış Türkiye’ye gönderilmişti.

Atlas’ın ailesi, çocuklarının ölümü ile ilgili henüz bir bilgi edinmedi.

Acılı baba Hasan Rüsetmoğlu YENİDÜZEN’e konuştu.

“Rapor için polisin bizi arayacağı söylendi”

Oğlunu beklenmedik bir şekilde kaybeden Hasan Rüstemoğlu, çocuklarının ölümünün üzerinden 50 gün geçmesine rağmen henüz raporla ilgili bir bilgi sahibi olmadıklarını kaydetti.

Oğlu Atlas’ın ölümü ile ilgili, Türkiye’den beklenen raporla ilgili polisin kendilerini arayacağı söylendiğini ancak kimsenin kendilerine ulaşmadığını ifade eden Rüstemoğlu, raporun bir an önce gelmesini beklediklerini ifade etti.

Bakanlık soruşturmanın tamamlandığını açıklamıştı

Sağlık Bakanlığı Atlas Rüstemoğlu’nun ölümü ile ilgili Lefkoşa Devlet Hastanesindeki soruşturmanın tamamlandığını Türkiye’den gelecek olan raporların beklendiğini açıklamıştı.

 

 

 

 

 

 

Bu haber toplam 86 defa okunmuştur
Etiketler : , , ,
Önceki ve Sonraki Haberler
İlgili Haberler
 Gözü yaşlı baba Hasan Rüstemoğlu isyan etti: “Acımız öfkeyle büyüyor”“Acımız öfkeyle büyüyor”10 yaşındaki Atlas Rüstemoğlu’nun ölümünün üzerinden 38 gün geçti… Henüz kimse ‘sorumluluk’ üstlenmedi.
“Sorumlular açığa alınmalı”“Sorumlular açığa alınmalı”
Atlas’a son vedaAtlas’a son vedaEvinde rahatsızlanarak hayata veda eden 10 yaşındaki Atlas Rüstemoğlu toprağa verildi. Güzelyurt’ta kılınacak öğle namazının ardından Yuvacık’ta toprağa verilen Atlas Rüstemoğlu için Güzelyurt’ta cenaze töreni düzenlendi.