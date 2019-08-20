AİHM’den Maraş için 4 Kasım’a kadar süre

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Kapalı Maraş (Varoşa) davası için Kıbrıs Türk tarafına, Evkaf’a ait mülkiyet hakkında açıklayıcı bilgi vermesi için 4 Kasım’a kadar süre tanıdı.

Mahkeme, Kıbrıslı Rum malları üzerindeki Evkaf iddialarının ispatını istedi.

Kıbrıs Haber Ajansı’na göre; Kıbrıs Rum tarafı mahkemeye 1960 dönemi gizli belgeleri ile savunma yapacak. Kapalı Maraş’a dair K.V. Mediterranean Tours şirketinin davası sürerken, avukat Achilleas Demetriades KHA’ya yaptığı açıklamada, “Türk tarafıyla dostane bir anlaşmaya varılması olasılığı tüketildi ve kapalı Mağusa kentindeki apartman kompleksiyle ilgili konu Avrupa Mahkemesi’nde hala devam etmektedir.” dedi.

Demetriades, şimdiki aşamada, Türk tarafının açıklayıcı bilgi ve yorumlarını ortaya koyması için 4 Kasım’a kadar süresi olduğunu ve kendisine ulaşan bilgiler temelinde geçen hafta Mahkeme’nin Kıbrıs Cumhuriyeti’nden sürece katılıp katılmayacağı konusunda pozisyonunu ortaya koymasını istediğini belirtti.

23 Temmuz 2010’de Mağusa’daki malların kullanımının kaybolması nedeniyle tazminat için “Taşınmaz Mal Komisyonu’na” (TMK) başvuruyla ortaya çıkan konu sonrası 2016’de kuzeydeki “Yüksek İdare Mahkemesi” Evkaf’ın da üçüncü taraf olarak bu sürece içerilmesi kararı almıştı.

EVKAF söz konusu malların kendi yönetimi altında olan Abdullah Paşa Vakfı’na kayıtlı olduğunu iddia etmiş, Taşınmaz Mal Komisyonu’ndaki süreç tıkanmıştı.

K.V. Mediterranean Tours, Taşınmaz Mal Komisyonu’nun ” karar verme sürecini uzattığı ve Evkaf’ın da üçüncü taraf olarak bu sürece içerilmesi yönünde AİHM’e şikâyette bulunarak bunun malların iadesi özelliğini engellediğini öne sürmüştü.

Avukat Demetriades, “Türk tarafının kendi değerlendirmelerini verecek ve Mahkemenin de sadece bir tarafın değerlendirmelerini desteklememesi için Kıbrıs Cumhuriyeti’nin de devlet olarak resmi pozisyonunu ortaya koyması gerekiyor” dedi.

4 milyon istediler ama tazminat için 1,5 milyon sterlin aldılar

Varoşa’daki Kıbrıs Rum mallarının kendisine ait olduğu ve İngiliz döneminde kötü kullanımı iddiasıyla Εvkaf Yüksek Kurulu da dâhil olmak üzere Evkaf’ın da bu konuya katılımıyla ilgili olarak, Demetriades, Kıbrıs Türk tarafının tüm taleplerini hatırlatarak, bu konunun İngilizler tarafından 1,5 milyon sterlin tazminatla çözüldüğünü öne sürdü.

İddiaya göre Kıbrıs Cumhuriyeti Kuruluş Antlaşması uyarınca, dönemin liderleri Fazıl Küçük ve Rauf Denktaş, Britanya hükümeti veya sömürge hükümetinden Kıbrıs Türk toplumu adına başka herhangi bir ekonomik talepte bulunmayacakları konusunda güvence vermişlerdi.

Avukat Demetriades göre ayrıca, İngilizlerle yapılan pazarlıktan sonra, bağımsızlıkla birlikte yaklaşık 4 milyon sterlinlik talebin 1,5 milyona düştüğünü, Kıbrıs Türk toplumunun acil ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla bunun 500 bin sterlininin Fazıl Küçük ve Rauf Denktaş’ın şahsi hesaplarına yatırıldığını ve geriye kalan 1 milyon sterlinin de Türk Cemaat Meclisine verildiğini iddia etti.