AIDS'li mahkum yaşamını yitirdi
Merkezi Cezaevi'nde AIDS olduğu ortaya çıkan, bir süredir Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde yaşam mücadelesi veren mahkum bugün hayatını kaybetti.
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Merkezi Cezaevi'nde AIDS olduğu ortaya çıkan, bir süredir Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde yaşam mücadalesi veren mahkum bugün hayatını kaybetti.
Hastalığını bildiği halde sakladığı öğrenilen ve aşırı kilo kaybı nedeniyle geçtiğimiz hafta Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne sevk edilen mahkûmun kan tahlilleri sonucu olay ortaya koymuştu.
Gardiyanlara 5 yıldır AIDS hastası olduğunu bildiğini itiraf eden Türkmenistanlı mahkûmun kaldığı koğuşta büyük tedirginlik yaşanmıştı.
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