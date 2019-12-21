Esentepe’de dün saat 12.00 sıralarında yapımı devam eden Sercem Villaları’nda çalışan 30 yaşındaki Mehmet Bilir, elektrikli ahşap kesme makinesi ile kesme yaptığı sırada makinenin kontrolünden çıkmasıyla, sol el parmakları ile sağ el baş parmak alt avuç içinin kesilmesi sonucu yaralandı. Olay sonrasında yaralanan Mehmet Bilir, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan ilk yardım tedavisinin ardından, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek yapılan tedavisinin ardından cerrahi servisinde müşahede altına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.