Ahmet Sivri’ye ‘Milli’ onur

Yenicami altyapısında yetişen ve geçtiğimiz yaz aylarında Galatasaray’a transfer olan Ahmet Sivri, Türkiye U19 Milli Takımı’na davet edildi. Bir süre önce sarı kırmızılı ekiple profesyonel sözleşme imzalayan Sivri, Türkiye U19 Milli Takımı’nın 15 ve 17 Ocak 2018 tarihlerinde Lisbon’da Portekiz ile oynayacağı iki özel karşılaşmanın aday kadrosuna çağırıldı. İlk kez Türkiye’nin alt yaş milli takımlarından birinde forma giyecek Sivri, Türkiye’deki futbol kariyerinde ilerlemeye devam ediyor. Türkiye U19 Milli Takımı’nın sorumluluğunu Tolunay Kafkas, Teknik Direktörlüğünü ise Vedat İnceefe gerçekleştiriyor.