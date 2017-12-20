Ahmet Sivri, yıldızlarla beraber...

Türkiye ekiplerinden Galatasaray U21 takımında futbol hayatına devam eden Kıbrıslı Türk oyuncu Ahmet Sivri, sarı kırmızılı ekibin A takım antrenmanına katıldı. Teknik direktör Igor Tudor ile yolların ayrılmasıyla, Galatasaray Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Emrah Bayraktar ve antrenör Tuğberk Tanrıvermiş yönetiminde gerçekleşen A takımın antrenmanlarına çağrılan genç oyuncu, idmanda Belhanda, Koray Günter, Feghouli, Sinan Gümüş, Hakan Balta gibi yıldız oyuncularla aynı karede yer aldı.

Genç oyuncu, geçtiğimiz aylarda da A takımın antrenmanlarına katılıyordu.