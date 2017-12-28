Ahmet Sivri Kıbrıs Rum basınında…
Ahmet Sivri, Kıbrıs Rum basınına konu oldu.
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Futbol hayatına Türkiye ekiplerinden Galatasaray’da devam eden ve geçtiğimiz gün sarı kırmızlı takımda 2,5 yıllık profesyonel imzayı atan genç oyuncu Ahmet Sivri, Kıbrıs Rum basınına konu oldu. Kıbrıs’ın güneyinde yayın yapan Goal Cyprus isimli haber sitesi, oyuncunun Galatasaray’a resmi imza attığını yazarak, Kıbrıslı Türk oyuncunun kısa zamanda yakaladığı başarıdan bahsetti.
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Etiketler : Ahmet Sivri, Galatasaray
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