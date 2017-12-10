Ahmet Sivri durmak bilmiyor

Türkiye ekiplerinden Galatasaray’ın U21 takımında forma giyen Kıbrıslı Türk oyuncu Ahmet Sivri, dün Teleset Mobilya Akhisarspor maçında bir gol daha kaydetti. Mücadeleyi 4-0 kazanan sarı kırmızılı takımın 1 golünü atan genç oyuncu, Galatasaray’da parlamaya devam ediyor. Ahmet Sivri’li Galatasaray, 33 puanla ligin zirvesinde yer alıyor.

15 maçta 13 gol…

Genç oyuncu, Ağustos ayından bu yana başlayan U21 Süper Lig’de sarı kırmızılı formayla şu ana kadar çıktığı 15 maçta 13 gol atmayı başardı.