Yıllarını turizme adamış KITSAB Onursal Başkanı Ahmet Necati Özkan hayatını kaybetti.

KITSAB Başkanı Erkan Kilim, Özkan’ın ölümün ardından bir açıklama yaptı.

Kilim sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Onursal Başkanımız Turizm duayeni Sn.Ahmet Necati Özkan hakkın rahmetine kavuşmuştur, Yarın saat 10:45 de Kıtsab Binasında düzenlenecek olan törenden sonra defnedilcektir, allahtan rahmet ve yaslı ailesine sabırlar ve başsağlığı dilerim”