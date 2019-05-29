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Ahmet Necati Özkan hayatını kaybetti!

Ahmet Necati Özkan hayatını kaybetti!

Yıllarını turizme adamış KITSAB Onursal Başkanı Ahmet Necati Özkan hayatını kaybetti.

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Yıllarını turizme adamış KITSAB Onursal Başkanı Ahmet Necati Özkan hayatını kaybetti.

KITSAB Başkanı Erkan Kilim, Özkan’ın ölümün ardından bir açıklama yaptı.

Kilim sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Onursal Başkanımız Turizm duayeni Sn.Ahmet Necati Özkan hakkın rahmetine kavuşmuştur, Yarın saat 10:45 de Kıtsab Binasında düzenlenecek olan törenden sonra defnedilcektir, allahtan rahmet ve yaslı ailesine sabırlar ve başsağlığı dilerim”

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