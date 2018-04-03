Ahmet Mithat Berberoğlu anılacak
Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin kurucu Genel Başkanı Ahmet Mithat Berberoğlu ölümünün 16’ncı yılında yarın gerçekleşecek törenle anılacak
A+A-
Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin kurucu Genel Başkanı Ahmet Mithat Berberoğlu ölümünün 16’ncı yılında, yarın saat 09.30’da, Başbakan ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın katılımıyla Girne Karaoğlanoğlu Mezarlığı’ndaki kabri başında anılacak.
Bu haber toplam 121 defa okunmuştur
Etiketler : Ahmet Mithat Berberoğlu, CTP
Önceki ve Sonraki Haberler