Ahmet Havutcu’nun acı günü
Başbakan Yardımcılığı ve Maliye Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Havutcu’nun önceki gün yaşamını yitiren annesi Namiye Havutcu dün son yolcuğuna uğurlandı.
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Başbakan Yardımcılığı ve Maliye Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Havutcu’nun önceki gün yaşamını yitiren annesi Namiye Havutcu dün son yolcuğuna uğurlandı.
İnönü’nün sevilen isimlerinden olan Namiye Havutcu, İnönü Camisi’nde kılınan öğle namazının ardından İnönü Mezarlığı’na defnedildi.
Cenaze törenine, bazı üst düzey yetkililer, belediye başkanları, Havutcu’nun ailesi ile sevenleri katıldı.
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Etiketler : CENAZE, AHMET HAVUTÇU
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