Ahmet Hatay Ozanköy'de
Baf Ülkü Yurdu'nun genç oyuncusu Ahmet Hatay sezon sonuna kadar Ozanköy'e kiralandı
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Hüseyin ÖZBARIŞCI
K-Pet Süper Lig ekibi Baf Ülkü Yurdu'nun sezon başında Denizli'den yüksek maliyetle transfer ettiği Ahmet Hatay, ligin ikinci devresinde Birinci Lig'de mücadele edecek. K-Pet Birinci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Ozanköy'e kiralanan oyuncu, ilk devrede Gençler Birliği ve Binatlı ağlarına da birer gol kaydetmişti. Oyuncunun önümüzdeki günlerde imza atması bekleniyor.
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Etiketler : Ahmet Hatay, Baf Ülkü Yurdu, Ozanköy
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