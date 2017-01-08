Ahmet Hatay Ozanköy'de

Hüseyin ÖZBARIŞCI

K-Pet Süper Lig ekibi Baf Ülkü Yurdu'nun sezon başında Denizli'den yüksek maliyetle transfer ettiği Ahmet Hatay, ligin ikinci devresinde Birinci Lig'de mücadele edecek. K-Pet Birinci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Ozanköy'e kiralanan oyuncu, ilk devrede Gençler Birliği ve Binatlı ağlarına da birer gol kaydetmişti. Oyuncunun önümüzdeki günlerde imza atması bekleniyor.