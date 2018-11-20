Ahmet Gürses hayatını kaybetti
Selimiye Camii eski Baş Müezzinleri'nden, Ahmet Gürses hayatını kaybetti.
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Selimiye Camii eski Baş Müezzinleri'nden, Ahmet Gürses hayatını kaybetti. Bir süredir tedavi gördüğü öğrenilen Gürses’in torunu Serkan Soyalan sosyal medya hesabından “Selimiye Camii Eski Baş Müezzinleri'nden, dedem Ahmet Gürses az önce ışıklara yürüdü... Acım, acımız büyüktür... Nur içinde uyu koca çınar...” yazdı.
Ayrıntılar gelecek…
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