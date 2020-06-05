Ahmet Gökhan, İngiltere’de kayıp

İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Ahmet Gökhan’ın kayıp olduğu, kendisine 1 Haziran’dan beri ulaşılamadığı bildirildi. Gökhan’ın arkadaşları, görenlerin 07540992115 numaralı hatta ulaşmasını duyurdu. Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere Başkanı Nafiya Horozoğlu Gökhan’ın Londra’nın Canning Town bölgesinde yaşadığını, ancak en son nerede görüldüğünün bilinmediğini söyledi.