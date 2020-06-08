İngiltere’nin Canning Town bölgesinde yaşayan ve 7 gündür kendisinden haber alınamayan Ahmet Gökhan bulundu. Gökhan’ın arkadaşı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Ahmet Gökhan’ın bulunduğunu belirtti. Yapılan paylaşımda; “Arkadaşımız, kardeşimiz, can dostumuz, Ahmet Gökhan çok şükür bulundu. Tüm sevenlerine müjdeler olsun” denildi.