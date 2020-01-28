Ahmet Ersöz: “Napan Gardaccığım” diyebilmek çok güzel
İçimizdekiler/ Ülviye Akın Uysal
(Memur)
Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Çok-Bilinmeyenli
Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Bilgisayar Mühendisi olurdum
Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Sorunlar ve Çözümler
Kayıtsız kalamadığım şey… İftira ve Yalan”
En büyük pişmanlığım… Yurtdışında okumamak
En büyük sevincim… Oğlumun dünyaya gelmesi
Hayatımın dönüm noktası… Karakum’da 22 sene önce geçirdiğimiz trafik kazası
Beni en çok etkileyen yazar… Yaşar Kemal
Başucumdaki kitap… Düşünce Gücü
En keyif aldığım müzik… Özgün Müzik ve Halk Türküleri
En son izlediğim film… O Bölüm 2 (Stephen King)
Kendim için son aldığım şey… Kışlık Mont
Dolabımdaki en gereksiz şey… Atmadığım delik çorap J
Benim için alınabilecek en güzel hediye… Masaj Koltuğu
Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Yaşam Temposunu Düşürebilmek
Kendimde beğendiğim özellik… Tuttuğunu koparabilmek, mücadele etmek
Olmasa da olur… Sinsi Arkadaşlar
Olmazsa olmaz… Rakı-Beyaz peynir ve Saz Sesi
En iyi yaptığım yemek… Galiba Kahvaltı
Hayalimdeki dünya… Silahsız, kavgasız ve kimsenin aç olmadığı
Aşk benim için… Hayatta en çok tiksindiğim şeyleri, partnerim yaptığında bile hoş karşılayabilmek”
Onunla çok tanışmayı isterdim… Kemal Sunal ve Ahmet Kaya
Görmek istediğim yer… Kanarya Adaları
Mutlaka yapmak istediğim… Bugüne kadar yazdığım mizahi yazıları ve şiirleri kitaplaştırmak
Son olarak söylemek istediklerim… 1958 yılında Limasol’da berber dükkanından evine bisikletle dönmeye çalışan ve şehit edilen, dedem Ahmet İbrahim Sarandagi’nin torunu olmaktan, adını taşımaktan, ayrıca Kıbrıs’ta doğmak ve Kıbrıslı olmaktan gurur duyuyorum. Kıbrıs kültürüyle yoğrularak büyümek, kendine has şivesiyle “Napan Gardaccığım” diyebilmek çok güzel. Ancak gelinen noktaya baktığımda, her iki toplumun da çok yanlış yollarda olduğunu görmek bana acı veriyor.Oysa bu ada her iki topluma hayli hayli fazlayken ,şimdilerde pastanın dörtlere, beşlere bölünecek olması da içler acısıdır.Son sözü Atatürk’e bırakıyorum “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” …