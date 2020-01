Ahmet Ersöz: “Napan Gardaccığım” diyebilmek çok güzel

(Memur)

Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Çok-Bilinmeyenli

Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Bilgisayar Mühendisi olurdum

Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Sorunlar ve Çözümler

Kayıtsız kalamadığım şey… İftira ve Yalan”

En büyük pişmanlığım… Yurtdışında okumamak

En büyük sevincim… Oğlumun dünyaya gelmesi

Hayatımın dönüm noktası… Karakum’da 22 sene önce geçirdiğimiz trafik kazası

Beni en çok etkileyen yazar… Yaşar Kemal

Başucumdaki kitap… Düşünce Gücü

En keyif aldığım müzik… Özgün Müzik ve Halk Türküleri

En son izlediğim film… O Bölüm 2 (Stephen King)

Kendim için son aldığım şey… Kışlık Mont

Dolabımdaki en gereksiz şey… Atmadığım delik çorap J

Benim için alınabilecek en güzel hediye… Masaj Koltuğu

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Yaşam Temposunu Düşürebilmek

Kendimde beğendiğim özellik… Tuttuğunu koparabilmek, mücadele etmek

Olmasa da olur… Sinsi Arkadaşlar

Olmazsa olmaz… Rakı-Beyaz peynir ve Saz Sesi

En iyi yaptığım yemek… Galiba Kahvaltı

Hayalimdeki dünya… Silahsız, kavgasız ve kimsenin aç olmadığı

Aşk benim için… Hayatta en çok tiksindiğim şeyleri, partnerim yaptığında bile hoş karşılayabilmek”

Onunla çok tanışmayı isterdim… Kemal Sunal ve Ahmet Kaya

Görmek istediğim yer… Kanarya Adaları

Mutlaka yapmak istediğim… Bugüne kadar yazdığım mizahi yazıları ve şiirleri kitaplaştırmak

Son olarak söylemek istediklerim… 1958 yılında Limasol’da berber dükkanından evine bisikletle dönmeye çalışan ve şehit edilen, dedem Ahmet İbrahim Sarandagi’nin torunu olmaktan, adını taşımaktan, ayrıca Kıbrıs’ta doğmak ve Kıbrıslı olmaktan gurur duyuyorum. Kıbrıs kültürüyle yoğrularak büyümek, kendine has şivesiyle “Napan Gardaccığım” diyebilmek çok güzel. Ancak gelinen noktaya baktığımda, her iki toplumun da çok yanlış yollarda olduğunu görmek bana acı veriyor.Oysa bu ada her iki topluma hayli hayli fazlayken ,şimdilerde pastanın dörtlere, beşlere bölünecek olması da içler acısıdır.Son sözü Atatürk’e bırakıyorum “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” …