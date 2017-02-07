Meltem Sonay

Kıbrıs Türk HavaYolları Uçuşlarının Sonlandırılma Sebeplerinin Araştırılması Hakkında Meclis Araştırma Komitesi Raporu üzerine söz alan Mehmet Çakıcı da, komitenin tüm toplantılarına katıldığını ancak hazırlanan bu raporun ‘taraflı, yanlışlarla dolu bir rapor olduğunu vurguladı.

Son UBP Hükümeti Dönemi’nde KTHY’nin batmasına göz yumacaksınız sonra da gelip sahte rapor sunacaksınız ve Ahmet Derya’yı suçlayacaksınız… İzin vermem buna!..”

Çakıcı’nın açıklaması şöyle:

“Biz Toplumcu Kurtuluş Partisi- Yeni Güçler olarak bu rapora karşı Alternatif rapor hazırladık, ortaya koyacağız.

Bu rapor olduğu gibi yanlış değerlendirmeler içeriyor, olduğu gibi taraflıdır, tek yönlüdür, olduğu gibi eksik bilgilerle doludur. Bu rapor UBP ve DP’lilerin raporudur. Kamuoyunu yanlış yönlendirmeye dönük bir rapordur.

Bu rapor Sayın Ahmet Derya’yı hedef alan bir rapordur. Bu haksızlıktır, adaletsizliktir. Bir tespitiniz varsa hadi gidin Savcılığa başvurun ama bir tespitiniz olmadan kimseyi böyle suçlayamazsınız. Ben Ahmet Derya’yı koruma durumunda değilim, Ahmet Derya benim partimden biri değildir ama bu vicdansızlıktır. Birilerinin haksız yere suçlanmasını asla vicdanım kabul etmez. Bu haksızlıktır.

Siz kendi hükümet dönemlerinizde bu havayollarını hiç korumadınız, niye yazmadınız bunları buraya? Aklınızda hep özelleştirme vardı, niye bunları rapora yazmadınız?.. Son UBP Hükümeti Dönemi’nde KTHY’nin batmasına göz yumacaksınız sonra da gelip sahte rapor sunacaksınız ve Ahmet Derya’yı suçlayacaksınız… İzin vermem buna!..”