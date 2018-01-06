Ahmet Can Alibeyköy’de deneniyor

K-Pet Süper Lig'in ilk devresinde Gençlik Gücü forması giyen ve geçtiğimiz günlerde yeşil beyazlı kulüple yollarını ayıran Ahmet Can Tokmak, Ufuk Şimşek'in transfer olduğu Türkiye Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Alibeyköy’de deneniyor. Oyuncunun Alibeyköy takımında denendiği ve kulüple anlaşmaya vardığı takdirde imzayı atacak.