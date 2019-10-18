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Ahmet Çakar hakkında yargı süreci başlatıldı

Ahmet Çakar hakkında yargı süreci başlatıldı

MDP, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya televizyon programında hakaret eden Ahmet Çakar hakkında İstanbul Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığına başvurarak yargı süreci başlattığını açıkladı.

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Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya televizyon programında hakaret eden Ahmet Çakar hakkında İstanbul Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığına başvurarak yargı süreci başlattığını açıkladı.

MDP Merkez Yönetim Kurulu’ndan yapılan açıklamada, MDP’nin Cumhurbaşkanı  Akıncı’nın Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklamalarına tepkisini koyduğu, açıklamaya KKTC ve Türkiye’den tepkiler olduğu ancak, bazı tepkilerin  haddini aşarak Cumhurbaşkanlığı makamı ve Kıbrıs Türkü’ne hakaret boyutuna vardığı vurgulandı.

 “Türk milliyetçileri olarak devlet makamlarına ve Kıbrıs Türk halkına karşı yapılan terbiyesizliklere sessiz kalmamız beklenemez” denilen açıklamada, “ Ahmet Çakar hakkında İstanbul Büyükçekmece Cumhuriyet  Savcılığı’na suç duyurusunda bulunduk ve yargı sürecini başlattık. Ayrıca KKTC Dışişleri Bakanlığına başvuru yaparak T.C Lefkoşa Büyükelçiliği üzerinden devletimiz adına T.C’de  Ahmet Çakar aleyhine dava açılmasını talep ettik” ifadeleri kullanıldı.

İçişleri Bakanlığına da başvuru yaparak Çakar’ın KKTC’de istenmeyen şahıs ilan edilerek KKTC’ye girişinin yasaklanmasını talep ettikleri kaydedilen açıklamada,  “Denktaş- Talat- Eroğlu- Akıncı Cumhurbaşkanlığı makamında oturan isimlerin bir önemi yoktur. Kişiler geçici devlet bakidir. Saygı duyulup sahiplenilmesi gereken Cumhurbaşkanlığı makamıdır.” denildi.

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