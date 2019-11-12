Ahmet Altan hakkında yakalama kararı!

Türkiye'de 1138 gün sonra tahliye edilen gazeteci-yazar Ahmet Altan hakkında tahliye edilmesinin 7 gün sonrasında yakalama kararı çıkarıldı. Altan'ın avukatı Figen Çalıkuşu, "gözünün önünde yazılan ancak kendisine verilmeyen kararı Sabah gazetesinin internet sitesinden öğrendiğini, 3 yıllık dosyaya, başkanı dün göreve başlayan mahkemenin, tutukluluk kararı vermesinin hukuku çiğnemek olduğunu" söyledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'örgüte üye olmamakla birlikte bilerek yardım' suçundan 10 yıl 6 ay ceza alan Ahmet Altan'ın tahliyesine yönelik mahkeme kararına 6 Kasım günü itiraz etmişti.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, savcının Ahmet Altan'ın tahliyesine yönelik itirazını kabul etti. Tahliye kararını kaldıran mahkeme Altan hakkında yakalama kararı çıkardı.

Altan'ın avukatı Figen Çalıkuşu T24'e yaptığı açıklamada, 27. ACM'nin verdiği kararın gözünün önünde yazıldığını ancak kendisine verilmediğini söyledi. Çalıkuşu, "Dün göreve başlayan mahkeme başkanının 3 yıllık dosyada tutukluluk kararı vermesi hukuku çiğnemektir" dedi.

Ne olmuştu?

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, 16 Şubat 2018'de açıkladığı kararında, sanıklar Ahmet Altan, Mehmet Altan, Nazlı Ilıcak'ın da aralarında bulunduğu 6 sanığın, "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar vermişti.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce verilen bu karar, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nce de hukuka uygun bulunmuştu.

Bu kararın da temyiz edilmesi üzerine, dosya Yargıtay 16. Ceza Dairesi'ne gönderilmiş, yüksek mahkeme, Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın da aralarında bulunduğu 6 sanığa, "Anayasa'yı ihlal" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını bozmuştu.

Sanıklardan Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın eyleminin "Anayasa'yı ihlal" değil, "terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçunu oluşturduğuna karar veren daire, bu sanıkların "Anayasa'yı ihlal" suçuna fail olarak iştirak ettiklerinin kanıtlanamadığını belirtmişti.

Anayasa Mahkemesinin "kişi hürriyeti ve güvenliğinin ihlal edildiğine" ilişkin kararı üzerine adli kontrol hükümleri kapsamında tahliye edilen Mehmet Altan'ın yeterli ve inandırıcı delil bulunmadığından beraatine karar verilmesini isteyen yüksek mahkeme, sanıklar Şükrü Tuğrul Özşengül, Fevzi Yazıcı ve Yakup Şimşek'in eylemlerinin ise, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçunu değil, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçunu oluşturduğuna kanaat getirmişti.

Daire, tutuklu 5 sanığın tahliye taleplerini reddetmişti.

Davaya tekrar bakan İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, bozma ilamına uyarak tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına hükmetmişti.

4 Kasım 2019'da 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Ahmet Altan'a "örgüte üye olmamakla birlikte bilerek yardım" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezası verildi, suçun niteliği ve tutuklulukta geçirdiği süre gözetilerek tahliyesine karar verildi. Gazeteci Nazlı Ilıcak "örgüte üye olmamakla birlikte bilerek yardım" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı, suçun niteliği ve tutuklulukta geçirdiği süre gözetilerek adli kontrolle tahliyesine karar verildi. Mehmet Altan'ın ise beraatine hükmedildi. Bu kararın ardından Ahmet Altan 23 Eylül 2016'dan bu yana tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nden tahliye edildi.

Tahliye kararının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz etti. Savcılığın itirazını değerlendiren 26. Ağır Ceza Mahkemesi, itirazı reddederek başvuruyu 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.