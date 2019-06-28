“Ahlaksız Kıbrıslılar”!

Türkiye'de yayımlanan aşırı ‘İslamcı’ ve ‘muhafazakâr’ Yeni Akit Gazetesi, dün ‘KKTC’de Ahlaksızlık’ başlığı ile yayınladığı haberinde, Kıbrıs’ın kuzeyine ilişkin önemli ‘tespit’ ve ‘ bilgilerini’ paylaştı.

‘Son yıllarda kumarhaneleriyle, fuhuş sektörü ve haram galerisiyle KKTC’nin ‘günah adası’ haline geldiğini yazan gazete, ‘İslami değerlerin yavaş yavaş yok olmaya başladığını’ da iddia etti.

Farklı düşünce ve inançtaki gruplara nefret söylemleri ile de bilinen gazete, ‘Batı kültürü’ salgınının giderek arttığını söylediği Kıbrıs’ta, şehitliklerin alkol şişeleriyle, cami önlerinin de alkollü eğlence merkezleriyle dolup taştığını yazdı.

Hasan Türkmen imzalı haberde, ‘Batı kültürünün salgın hastalık gibi yayıldığı yavru vatan Kıbrıs’ta İslami değerler yok olmaya başladı’ ifadeleri kullanırken, gazetenin ‘ulaştığı’ belirtilen spesifik bazı bilgilere de yer verildi.

Kıbrıs’ta Osmanlı döneminden kalma tarihi Ağa Cafer Paşa Camii’nin hemen yanında bulunan vakıf arazilerinin gece kulüplerine kiralandığı iddia eden gazete, Osmanlı döneminde yapılan Girne’deki Baldöken Şehitliği’nin ise alkol şişeleriyle dolduğunu, burada ‘sapkınları’n zaman geçirdiğini ve bir kısmının da otopark yapıldığının öğrenildiğini yazdı.

‘Çocuklara dini eğitim verilmiyor’!

Tüm bu ‘felaket’ haberlerin yanı sıra ‘esas meseleye’ de gelen Yeni Akit, ‘Çocuklara dini eğitim verilmediğini’ savundu.

“Gün geçtikçe Batı hayranlığının arttığı Kuzey Kıbrıs’ta çocuklara temel din eğitimi verilmiyor. Kıbrıs Milli Eğitim Bakanlığı’nda yaklaşık 5 bin öğretmen varken, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için sadece 4 tane öğretmenin kadrolu olduğu belirtiliyor” ifadeleri kullanılan haberde, atama yapılmadığı için Din Dersi’nin verilmediği de savunuldu.

Aynı haberde bu durumdan rahatsızlığını dile getiren Din-Gör-Sen Genel Başkanı Süleyman Çakır’ın açıklamalarına da yer verildi.

Çakır’ın haberdeki, “Rum tarafında 3 yaşındaki çocuklar, kilise kreşlerine teslim ediliyor ama bizim çocuklar dinden uzaklaştırılıyor. Bizim tarafta dinini bilmeyen çocuklar yetiştiriliyor” ifadeleri de dikkat çekti.

“LGBTİ’lerin uğrak mekanına dönüştü!”

‘Edinilen bilgilere’ yer veren gazete, Osmanlı döneminde Kıbrıs’ta yapılan tarihi Ağa Cafer Paşa Camii’nin hemen yanındaki vakıf arazisi gece kulübü yapılarak,buranın ‘LGBTİ’lerin uğrak mekanına dönüştürüldüğünü’ yazdı.

“Bir tarafta cemaat namaz kılarken diğer tarafta içki içilip ahlaksızlık yapılıyor. Şehitlerimize saygısızlık” ifadeleri kullanılan haberde, Girne’de Osmanlı Devleti tarafından yapılan Baldöken Şehitliği’nin bir bölümü otopark olarak kullanıldığı, bir kısmının da, halka açık dinlenme parkı olarak kullanıldığı ve burada ‘alkol içildiğini’ vurguladı.

Aynı haberde ‘çocuklara dini eğitim verilmediğini’ savunarak bu konudaki rahatsızlığını dile getiren Din-Gör-Sen Genel Başkanı Süleyman Çakır, Türkiye’nin şehitliğine sahip çıkması gerektiğini de söyleterek, “Şehitlerin üzerinde arabaların, insanların olması, içki satan büfelerin olması kimsenin vicdanını rahatsız etmiyor mu? Türkiye Cumhuriyeti’nin şehitliğine sahip çıkmasını istiyoruz. Osmanlı bizim ecdadımızdır. Bu şehitlik onlardan kalmadır, buna sahip çıkılsın” ifadeleri ile adeta çağrıda da bulundu.

‘Cami’de Kur’an Kursu dönemi’ de geldi…

Bu haberin yayınlandığı dün, ‘Camide Kuran Kursu’na giden başı örtülü çocukların’ da fotoğrafları yansıdı sosyal medyaya…

Yaz geldi, YENİDÜZEN’in hemen her yaz manşetine taşıdığı için bazı kesimlerce ‘İslam’a ve Kur’an’a saldırıyor’ diye tepki aldığı, ‘Camilerde Kur’an Kursları’ yine başladı.

Din İşleri’nin ‘yaz kursu’ olarak adlandırdığı, Eğitim Bakanlığı’nın ‘ne müdahil, ne de engel’ olduğu, genellikle Türkiye’den gelen imamların verdiği, çok küçük yaşta çocukların katıldığı kurslar…

Ve tam bu dönemde Türk Basını’nda yer alan ‘Kıbrıs’ta çocuklara dini eğitim verilmiyor’ mealinde haberler…

Başından bu yana bazı kesimlerce ‘yeterince’ Müslüman bulunmayan Kıbrıslılar için, belli ki daha da ileri gidilerek ‘ahlaksız’ gösterilme çabası da başladı.

YENİDÜZEN’in hemen her yıl görüntüleyerek Camilerde verilen Kur’an Kursları’nı gündeme taşıması ve tam olarak kimler tarafından verildiği belli olmayan kursların ‘Hukuki yönünü’ de sorgulaması bazı kesimlerce ‘İslam’a saldırı’ olarak görülüp eleştiriliyor…

Oysa ki büyük resme bakıldığında, Türkiye Basını’nda yer alan bu tip haberler, buraya, Kıbrıslılara karşı yaratılmaya çalışılan algı, bununla birlikte gelen hamleler, sanki bir bulmacanın parçaları gibi birbirini tamamlıyor.