Ağustos ayı hayat pahalılığı oranı %0.42

Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü (DPÖ), Ağustos ayı hayat pahalılığı oranını %0.42 olarak açıkladı.

DPÖ Müsteşarlığı 2017 yılı Ağustos ayı Hayat Pahalılığı ile Enflasyon oranlarını belirledi.

Buna göre Ağustos ayında en yüksek artış gösteren ana grup Gıda ve Alkolsüz İçecekler oldu. Gıda ve Alkolsüz İçecekler Taze Sebzeler, Alkolsüz içecekler, Peynir Edam fiyatlarındaki artışlar nedeniyle en çok yükselen ana grup oldu.

“Giyim ve Ayakkabı” grubu ise devam eden yaz sonu indirimleri nedeniyle en çok düşüş gösteren ana grup oldu.

AĞUSTOS AYI HP VE ENFLASYONU…

Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, 2017 yılı Ağustos ayı Enflasyon oranında (Tüketici Fiyatları Genel Endeksi) bir önceki aya göre %0.42, bir önceki yılın Aralık ayına göre %9.75 ve bir önceki yılın aynı ayına göre %15.63 değişim gerçekleşti.

Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 257 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 111 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal; %38.53‘lik artışla marul, %35.46’lik artışla domates ve %31.47’lik artışla patlıcan oldu.

En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal ise; %40.00‘lık düşüşle KKTC Devlet Piyango Bileti, %29.95’lik düşüşle yazlık etek ve %29.12’lik düşüşle yazlık kadın pantolonu oldu.

Ana mal gruplarına göre bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle:

“ ‘Gıda ve Alkolsüz İçecekler’ ana grubunda %1.99 artış, ‘Eğitim’ ana grubunda %1.18 artış, ‘Eğlence ve Kültür’ ana grubunda %0.95 artış,‘ Ulaştırma’ ana grubunda %0.80 artış,‘ Çeşitli Mal ve Hizmetler’ ana grubunda %0.70 artış,‘ Lokanta ve Oteller‘ ana grubunda %0.41 artış,‘Alkollü İçecekler ve Tütün’ ana grubunda %0.22 artış,‘Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri’ ana grubunda %0.19 artış,‘Sağlık’ ana grubunda %0.15 artış, ‘Giyim ve Ayakkabı’ ana grubunda %10.41 azalış, ‘Konut,Su,Elektrik,Gaz ve Diğer Yakıtlar’ ana grubunda %0.02 azalış,‘Haberleşme’ana grubunda %0.01 azalış”.

EN YÜKSEK ARTIŞ GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE

Ağustos ayında en yüksek artış gösteren ana grup Gıda ve Alkolsüz İçecekler oldu. Gıda ve Alkolsüz İçecekler, Taze Sebzeler, Alkolsüz içecekler, Peynir Edam fiyatlarındaki artışlar nedeniyle en çok yükselen ana grup oldu.

Ağustos ayında endekse yansıyan Euro döviz kurunun aylık ortalaması artı iken, Sterlin ve Dolar kurlarının ortalaması eksi oldu.

“Eğitim”de özel okul ücretleri; “Eğlence ve Kültür”de T.C. Piyango Bileti, Yazıcı (Printer) Kartuşu, Özel Televizyon Aidatı; “Ulaştırma” da Uçak Ücretleri, Otomobiller; “Çeşitli Mal ve Hizmetler”de ise el ve vücut bakım kremleri, manikür, şampuan; “Lokanta ve Oteller”de tost, sandüviç çeşitleri, otel ücretleri; “Alkollü İçecekler ve Tütün”de rakı, viski, şarap; “Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri”nde çamaşır deterjanı (sıvı otomatik makineler için), sıvı deterjan (hijyenik zeminler için), bulaşık deterjanı (tablet-makine için); “Sağlık”da fizik tedavi ücret ve implant fiyatlarındaki artışlar nedeniyle bu ana gruplar artı değer göstermiştir.

DÜŞÜŞ GÖSTEREN GRUPLAR

“Giyim ve Ayakkabı” grubu da devam eden yaz sonu indirimleri nedeniyle en çok düşüş gösteren ana grup oldu.

“Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar”da sterlin döviz kuru düşüşü nedeniyle kira ücreti; “Haberleşme”de dolar döviz kuru düşüşü nedeniyle cep telefonu ile telsiz telefon fiyatlarında düşüş oldu.

Bu bağlamda Tüketici Fiyatları Endeks’inde yer olan 12 ana grubun, 9 ana grubunda artış olurken, 3 ana grubunda ise düşüş gerçekleştirildi.