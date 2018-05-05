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Ağrotur’da kontrollü patlamalar gerçekleştirilecek

Ağrotur’da kontrollü patlamalar gerçekleştirilecek

Ağrotur İngiliz Üslerinde, 8-10 Mayıs tarihleri arasında kontrollü patlamaların gerçekleştirileceği belirtildi.

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Ağrotur İngiliz Üslerinde, 8-10 Mayıs tarihleri arasında kontrollü patlamaların gerçekleştirileceği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, İngiliz Üslerinden yapılan açıklamaya dayanarak Ağrotur İngiliz Üsler bölgesinde salı, çarşamba ve perşembe günleri, 09.00-16.00 saatleri arasında patlamalar olacağını yazdı.

Habere göre yapılan açıklamada, bölge halkının gürültü duyması halinde bundan endişe duymaması da istendi.

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