Ağrotur’da kontrollü patlamalar gerçekleştirilecek

Ağrotur İngiliz Üslerinde, 8-10 Mayıs tarihleri arasında kontrollü patlamaların gerçekleştirileceği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, İngiliz Üslerinden yapılan açıklamaya dayanarak Ağrotur İngiliz Üsler bölgesinde salı, çarşamba ve perşembe günleri, 09.00-16.00 saatleri arasında patlamalar olacağını yazdı.

Habere göre yapılan açıklamada, bölge halkının gürültü duyması halinde bundan endişe duymaması da istendi.