Ağrotur’da kontrollü patlamalar gerçekleştirilecek
Ağrotur İngiliz Üslerinde, 8-10 Mayıs tarihleri arasında kontrollü patlamaların gerçekleştirileceği belirtildi.
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Ağrotur İngiliz Üslerinde, 8-10 Mayıs tarihleri arasında kontrollü patlamaların gerçekleştirileceği belirtildi.
Fileleftheros gazetesi, İngiliz Üslerinden yapılan açıklamaya dayanarak Ağrotur İngiliz Üsler bölgesinde salı, çarşamba ve perşembe günleri, 09.00-16.00 saatleri arasında patlamalar olacağını yazdı.
Habere göre yapılan açıklamada, bölge halkının gürültü duyması halinde bundan endişe duymaması da istendi.
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