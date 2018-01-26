AGİT, Kıbrıs’taki basın için acil çağrı yaptı

AGİT Medya Özgürlüğü Temsilcisi Harlem Désir, Afrika gazetesine yapılan saldırıyı kınadı ve Kıbrıs’taki gazetecilerin korunması için acil çağrı yaptı.

Basın Sen tarafından yapılan açıklamaya göre Désir, “Afrika gazetesine yapılan şiddetli saldırıyı kınıyorum. Bir gazeteye karşı şiddet ve vandallık asla kabul edilemez. Bu saldırı, adadaki basın ve ifade özgürlüğüne karşı yapılmış bir saldırıdır. Gazeteciler ve onların önemli çalışmaları korunmalıdır” dedi.

Désir’in açıklamasında, gazetecilerin korkutulmasının kabul edilemez olduğunu ifade ederek, gazetecilerin görüşlerini özgürce paylaşabilmesi ve korkusuzca çalışabilmesi gerektiğini kaydettiği belirten Basın-Sen, Desir’in ayrıca, gazetecilerin güvenliğini sağlamanın AGİT’in faaliyet alanındaki her noktada öncelikli olması gerektiğini de ifade ettiğini bildirdi.

Basın Sen tarafından yapılan açıklamada Desir’in “Kıbrıs’taki basın özgürlüğünü ve gazetecileri desteklemeye devam edeceğim” diyerek, saldırının Kıbrıs Gazeteciler Sendikası (ESK), Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) ve Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) tarafından kınandığını hatırlattığı da yer aldı.

AGİT Medya Özgürlüğü Temsilciliği 2017 yılının Mart ayında başlatılan “Kıbrıs Diyaloğu” projesi kapsamında Kıbrıs’ta çalışmalara başladı. Proje kapsamında Kıbrıslı Rum ve Türk gazeteci birliklerinin temsilcileri adadaki gazeteciliğin etik standartları ile öz-denetim mekanizmalarının iyileştirilmesi alanında çalışıyor.