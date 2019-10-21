‘Ağır yaralılar’dan iyi haber

YENİDÜZEN

Ekim ayı içerisinde meydana gelen ve ülkeyi yasa boğan kazalarda ağır yaralanan yolcuların durumu iyiye gidiyor.

6 Ekim’de meydana gelen kazada ağır yaralanan İlayda ve Hasan kardeşlerden İlayda Amasyalı taburcu olurken, Hasan Amasyalı’nın yoğun bakımdaki tedavisi hala sürüyor. Hasan’ın çeşitli ameliyatlar geçirdiğini ifade eden Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Sonuç Büyük, “Hasan Amasyalı’nın durumu daha iyi, konuşuyor, çeşitli ameliyatlar geçirdi. Durumu iyidir, hala yoğun bakımda” dedi.

Büyük, Ötüken’de, annesinin garajdan geri geri çıkarken fark etmeyerek çarptığı 2 yaşındaki Deniz Sertsoy’un yoğun bakımdaki tedavisinin de hala sürdüğünü belirtti.

Girne - Esentepe anayolu üzerinde, meydana gelen kazada karşı şeritten gelen araçla yüz yüze çarpışan ve ağır yaralanan 17 yaşındaki Doğukan Karal’ın da durumu iyi…

Karal’ın kazanın hemen ardından sağlığına kavuştuğunu ifade eden Sonuç Büyük, taburcu edildiğini kaydetti.

Ekim ayı bitmeden 4 can yitip gitti…

30 Eylül’de Sedef Sevgi Derin’in ölümüyle başlayan ve akabinde meydana gelen kazalarla ülkeyi yasa boğan ölümler ise hala hafızalarda… 6 Ekim’den bu yana toplam dört canın yaşamı trafikte son buldu.

6 Ekim’de Ulukışla- Turunçlu arasında meydana gelen ve tüm ülkeyi yasa boğan kazada, 30 yaşındaki Haşim Girgin ve 42 yaşındaki Yahya Amasyalı ayrıca, araçta yolcu olarak bulunan 40 yaşındaki Aysın Amasyalı hayatını kaybetmişti.

Aynı kazada yolcu olarak bulunan İlayda ve Hasan Amasyalı kardeşler ise ağır yaralanmıştı.

11 Ekim’de ise saat 20.20 sıralarında Girne Güzelyurt Anayolu’nda KNE 040 plakalı araç ile dikkatsiz bir şekilde Girne istikametine doğru seyreden Michalakis Stefanou (E-59) o esnada yolun solunda yaya olarak yürümekte olan 65 yaşındaki Hüseyin Aşık’a çarpmıştı.

Çarpışma sonucu yaya Hüseyin Aşık almış olduğu yaralara dayanamayarak olay yerinde yaşamını yitirmişti.