Ağır yaralı motor sürücüsü ameliyata alınacak
Lefkoşa’da dün sabahın erken saatlerinde Ledra Palace ışıkları kavşağında kaza yaparak yoğun bakıma kaldırılan 23 yaşındaki Mehmet Öztürk’ün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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Lefkoşa’da dün sabahın erken saatlerinde Ledra Palace ışıkları kavşağında kaza yaparak yoğun bakıma kaldırılan 23 yaşındaki Mehmet Öztürk’ün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Polisten elde edilen bilgiye göre Mehmet Öztürk bugün ameliyata alınacak.
Motosikletle aracın çarpışması sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Mehmet Öztürk, dün Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı.
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Etiketler : TRAFİK, TRAFİK KAZA, Mehmet Öztürk, motosiklet
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