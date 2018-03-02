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Ağır vasıtalara yol kısıtlaması

Ağır vasıtalara yol kısıtlaması

Karayolları Dairesi tarafından, 5 bin kilogram ve üzeri vasıtaların,Girne – Lefkoşa anayolunun Girne girişi (altüst geçit) ile St. Hilarion arasındaki  bölümünü kullanımı men edildi.

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Karayolları Dairesi tarafından, 5 bin kilogram ve üzeri vasıtaların,Girne – Lefkoşa anayolunun Girne girişi (altüst geçit) ile St. Hilarion arasındaki  bölümünü kullanımı men edildi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Karayolları Dairesi’nce, trafik yol güvenliği ve kamu düzeninin sağlanması maksadıyla bugünden itibaren, 5 bin kg. ve üzerindeki ağırlıkta olan kamyonların Girne – Lefkoşa anayolunda Girne girişi (altüst geçit) ile St. Hilarion mevkii arasındaki trafikte seyretmelerinin men edildiği belirtildi.

 

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