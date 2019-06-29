Ağır ihmal

Devrim DEMİR

Yuvacık köyünde dün hayvanlarını otlatan Okan Saygıner tarafından yol kenarında fark edilen 81 milimetrelik patlamamış havan mermisi alınan güvenlik önlemlerinin arından patlatıldı.

Saygıner’in polise ulaşması ile kısa sürede asker ve polis tarafından bölge güvenlik altına alınırken, itfaiye ekipleri herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır bekledi.

Mühimmatın bulunduğu bölgede, 40'a yakın ev boşaltılırken vatandaşlar asker ve polisin öncülüğünde patlamanın meydana geleceği bölgeden uzaklaştırıldı. Vatandaşlar asker ve polisin eşliğinde köyden 300 metre uzağa götürüldü.

Yuvacık köyü girişinde, birçok evin bulunduğu noktada bulunan havan mermisi faciaya neden olmadan patlatıldı.

Asker ve polis büyük önlem aldı

Polise yapılan ihbarın ardından, asker de olay yerine gitti. Yuvacık köyü girişinde polis geniş güvenlik önlemi alırken, patlatma işlemi olana kadar köye giriş durduruldu. Patlatma için bölgede bomba imha ekipleri de görev yaptı.

Patlatma anında büyük ses duyuldu

YENİDÜZEN’e konuşan bölge sakinleri, havan mermisinin olay yerinde patlatıldığını, köyden uzaklaştırılan vatandaşların ise patlatma anında sesi duyduklarını kaydetti.

Bölge sakinleri, havan mermisinin büyük bir faciaya neden olabileceğini belirterek atış alanlarının bir an önce kapatılmasını istedi.

“Çocuklar o bölgede oynuyor”

Bölge sakinleri, çocuklarının havan mermisinin bulunduğu yerde sürekli oyun oynadıklarını bu olaydan ötürü oldukça tedirgin olduklarını belirterek, bu sorumsuzluğun hesabının verilmesini istedi.

Yuvacık köyünde, yakın geçmişte atış alanında bir erkek çocuğunun bu yüzden öldüğünü anımsatan bölge sakinleri, 40'a yakın evin bulunduğu bölgede böyle bir olayın yaşanmasının dehşet verici olduğunu kaydetti.

“Atış olduğu gün eziyet çekiyoruz”

Yuvacık köyünde yaşayanlar, “askerin atış günlerinde eziyet çektiklerini” söyledi.

Yıllardır aynı sorunu yaşadıklarını dile getiren bölge sakinleri, atış olduğu gün, askerin yolu kapattığını saatlerce ulaşım problemi yaşadıklarını dile getirdiler.

Yaşanan bu olay yüzünden büyük bir korku yaşadıklarını da kaydeden bölge sakinleri, patlamamış havan mermisinin köy içinde bulunmasını ciddi bir ihmalkârlık olarak değerlendirdi.

Okan Saygıner: “Hayvanları otlatırken buldum”

Büyük korku yaratan olayın ardından havan mermisini bulan Okan Saygıner, YENİDÜZEN’e konuştu, olayı fark eder etmez polise haber verdiğini söyledi.

Saygıner, “Sabah saat 09.30 civarında hemen polise haber verdim. Asker de polis de kısa sürede bölgeye geldi. Havan mermisinin bulunduğu yerde hemen her gün birçok çocuk oyun oynar, biz tarlamızı sürer hayvan otlatırız. Bölgede çok sayıda ev var büyük bir facia atlattık. Polis olay yerinde gerekli önlemleri aldı, evleri boşalttılar ve bizi köyden 300 metre uzaklaştırdılar. Asker de polis de köyün yarısını köy dışına aldı. Yaklaşık bir saat süren güvenlik önlemlerinin ardından, patlatma işlemi gerçekleşti. Kimse zarar görmeden faciadan dönüldü” dedi.

Mühimmat ihmali defalarca gündeme gelmişti

Hamitköy’de geçtiğimiz yıl Ağustos ayında, askeri atış alanı içerisindeki asfaltlama çalışması sırasında patlama yaşanmış, 5 işçi yaralanmıştı.

Elinde bomba patlayarak, bir elini kaybeden, ayağı kırılarak, vücudunun çeşitli şeylerinden yaralanan 25 yaşındaki Adem Tunç, ‘güvenlik zaafiyetine’ dikkat çekti, “Askeri alanda çalışıyorduk, güvenlik tedbiri olmalıydı” demişti.

YDÜ Hastanesi’nde tedavi gördüğü odada YENİDÜZEN’e konuşan Tunç, hayatta kaldığı için ‘şanslı olduğunu’ ifade etti, 2 ay önce Sivas’tan gelerek işe başladığını dile getirmişti.

Tunç, zaman zaman gözleri dolarak, yaşananları acı içinde anlatmıştı: 13 kişiydik… Asfalt serimi yapmaya başladık… Bölgede kapsüller vardı, daha önce patlayan kapsül olduğunu, bölgenin temizlendiğini düşündüm. Kapsülü elime alıp, kenara koymak istedim… Ne olduysa o an oldu…Elimin koptuğunu gördüm…

Emekli albaylar: Mevlevi atış alanı derhal kapatılmalı

Mevlevi’de askeri bölge içerisinde 13 yaşındaki Gürcistan uyruklu Mahkir İsmailov’un patlamamış bombanın kurbanı olması, ‘güvenlik ve tedbir’ konusunu bir kez daha gündeme taşımıştı.

YENİDÜZEN’e konuşan emekli albaylar görüşmüş, atış uygulamalarını irdelemişti.

Emekli Albay Öcal Dallı, insan yaşamının bulunduğu bölgenin oldukça yakınında yer alan Mevlevi Atış Alanı’nın derhal kapatılması gerektiğini söyledi.

Dallı, hükümetin bu konuda irade ortaya koymasının şart olduğunu belirterek, “Askere teklif götürdük, reddetti denilmemelidir. Asker, her türlü tedbiri değerlendirir ve yapar” şeklinde konuşmuştu.

Öte yandan Emekli Albay Behçet Öznacar ise yaşanan olayın oldukça üzücü olduğunu belirtti, bu olaydan sonra ilgili birliklerin ilave emniyet tedbiri alacağını kaydetmişti.

Atış alanlarının azaltılması konusunda sayının gerekli değerlendirmenin askeri yetkililer tarafından yapılacağını dile getiren Öznacar, “Atış alanlarının kapatılması söz konusu olamaz” şeklinde konuşmuştu.

13 yaşındaki çocuk ‘mühimmat’ kurbanı…

Kıbrıs’ın “ateş kes” koşulları bir çocuğun hayatına mal olmuş, Gürcistan’dan 2018 yılının Ocak ayında işçi olarak ülkeye gelen İsmailov ailesi, 13 yaşındaki oğullarını bir ihmal sonucu kaybetmişti.

Ailesi ile birlikte bir mandırada kalan ve boş günlerinde hurda toplayarak ailesinin geçimine katkıda bulunan küçük Makhir, askerin atış alanı yaptığı yerde patlamamış bir bombanın kurbanı olmuştu.

13 Aralık tarihinde okuldan eve dönen ve ailesinin işçi olarak çalıştığı mandıraya gitmek için evden çıkan İsmailov Yuvacık köyünün kuzeyinde Mevlevi yakınlarında ölü olarak bulunmuştu.

Polis Basın Subaylığı, İsmailov’un mühimmatın patlaması sonucu hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Acılı aile YENİDÜZEN’e konuşmuştu: İçimiz acıyor, canımız aynıyor

Askeri atış alanı içerisinde patlamamış mühimmata temas ederek henüz 13 yaşındayken hayatını kaybeden Makhir İsmailov’un acılı dayısı Rasim Namazov, olayın ardından YENİDÜZEN’e konuşmuş, ateş püskürmüştü.

Namazov, “Atış alanında yeterli güvenlik önlemi alınmadı” diyerek, “İçimiz acıyor, canımız yanıyor” şeklinde konuşmuştu.

Makhir’in ölümünden sonra, aynı bölgede 3 adet patlamamış bomba daha bulunduğunu söyleyen Namazov, “Aynı bölgede üreticiler, traktörlerle tarlalarını ekiyor. Bir bomba daha olsa, patlasa ne olacak?” diye sormuştu.

Yetkililere de seslenen gözü yaşlı dayı Namazov, “Yaptığınız işi doğru düzgün yapın. Atış mı yaptılar, ne yaptılarsa… Kontrol etsinler, tedbirleri alsınlar” demişti.

Namazov, atış alanının etrafı tellenmesi, girişlerin de kapatılmasını istemişti.