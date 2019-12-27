Ağır Ceza’ya havale edilmesi bekleniyor
Girne’de geçtiğimiz ağustos ayında FEO ELEGANCE sitesine yapılan Sanal Bet operasyonunda tutuklanan B.A., aleyhindeki yargı süreci başladı.
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Girne’de geçtiğimiz ağustos ayında FEO ELEGANCE sitesine yapılan Sanal Bet operasyonunda tutuklanan B.A., aleyhindeki yargı süreci başladı.
Yasa dışı sanal bet meselesinden dolayı tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilen B.A., dün Girne’de mahkemeye çıkarıldı. B.A.,’nın tutukluluk süresi 8 gün uzatılırken, davası 4 Ocak 2020 tarihine ertelendi.
Sabal bet meselesi ile ilgili alt mahkemede gerçekleştirilecek ön duruşmaların ardından davanın ağır ceza mahkemesine havale edilmesi bekleniyor.
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