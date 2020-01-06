Ağıl bataklığa döndü,  vekil isyan etti

CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları’nın sosyal medyadaki paylaşımı, Kuzucuk köyündeki bir ağıldaki kötü koşulları ortaya koydu.

Hamzaoğulları, videoya yansıyan görüntülerde Kuzucuk köyünde, ağıllar bölgesindeki hayvanların kötü koşullarda barındığını ifade ederek, isyan etti.

Yetkililere şikayet edilmesine rağmen hiçbir müdahale yapılmadığını kaydeden Hamzaoğulları, “Burası Kuzucuk köyü... Görevinizi doğru yapmıyorsunuz dediğimde gızarSINIZ ... "küçük KRALLIKLAR" yıkılacak dediğimde huylanırsınız ... AMA yıkılacak SINIZ...” diyerek sosyal medya üzerinden bu duruma tepki gösterdi.

Söz konusu videoda bataklık içinde bir ağıl ve içerisindeki büyük baş hayvanlar yer alıyor. Bataklığa saplanan bir ineğin ise hareket edemediği görülüyor. Ağılda birçok inek bulunurken, manzara içler acısı…

Videoda altı aydın bu manzaranın var olduğu iddia edilirken, beton zemine atıfta bulunuluyor.

Foto: Biray Hamzaoğulları