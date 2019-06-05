Ağaçtan düşen çocuk yoğun bakımda

Tuzla'da oyun oynamak için selvi ağacına çıkan 8 yaşındaki Muhammet Sait Felek, dengesini kaybederek yaklaşık 2 metreden toprak zemine düşerek yaralandı.

Olay dün saat 13.30 sıralarında yaşandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Felek Mağusa Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk yardım tedavisinden sonra Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesine ardından da Yakın Doğu Hastanesine sevk edilerek burada yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Soruşturmanın devam ettiği açıklandı.