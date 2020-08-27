Pandemi Hastanesi inşaat alanını ziyaret eden Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Başbakan Ersin Tatar ve Sağlık Bakanı Ali Pilli, mahallelinin tepkisi ile karşılaştı.

Kıbrıs Postası canlı yayınına yansıyan görüntülerde, hemen evlerinin karşısında başlayan inşaattan rahatsız olan bir grup bölge sakini, “Bizim evimizin önüne inşaat başlattınız, biz nereye gideceğiz” diye tepki gösterdi.

Ersin Tatar, Ali Pilli ve TC Büyük Elçisi Ali Murat Başçeri’nin önünü kesen mahalleli, aynı zamanda ağaçlarına dokunulmamasını istedi. “Bizim ağaçlarımızı kesmeyin. Hastaneye itirazımız yok ama ağaçlarımıza dokunmayın” diye yaşlı bir kadın, “eşim 84 yaşındadır, ağacın altında oturmazsa ölür. Sayın başkanım ağaçlarımızı kesmeyin” cümleleriyle tepkisini dile getirdi.

Bir başka mahalleli ise 74’den bölgede yaşadıklarını vurgulayarak, “Lütfen bize dokunmasınlar. Mahalle halkını lütfen taciz etmeyin. Orayı kazarsanız alttan yağmur suyu geçer. Dikkatli olun” dedi.

Hastanenin sınırının nereye kadar olacağını bilmediklerini kaydeden mahalle, “Bunun sınırı nereye kadar olacak. Benin evim buradaysa da sen buraya hastane yapan biz nereye gideceğiz?” diyerek tepki gösterdi.