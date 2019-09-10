Ağaçlar katledildi!

Lefkoşa Kızılbaş bölgesinde bulunan Orman Dairesi sınırları içerisindeki ağaçlar katliam yapılırmışçasına kesildi. Dikenli tellerden taşan ağaçların kesilme şeklini gören bazı vatandaşlar olaya tepki gösterdi. “Ağaçlar budandı mı kesildi mi anlayamadık diye yurttaşlar, kesme sonrasında ortaya çıkan kütüklerin depolara konulduğunu aktardı.