Ağaca çarparak takla attı
Ciklos’ta korkutan kaza… Direksiyon hakimiyetini kaybeden 46 yaşındaki Tibet Han Gürbüz, yoldan çıkarak takla attı, ağaca çarparak durabildi…
A+A-
Ciklos’ta korkutan kaza… Direksiyon hakimiyetini kaybeden 46 yaşındaki Tibet Han Gürbüz, yoldan çıkarak takla attı, ağaca çarparak durabildi…
Lefkoşa Girne Anayolu’nun Ciklos mevkiinde bugün 14.20 sıralarında trafik kazası meydana geldi. Salih Miroğlu Koruluğu önünde meydana gelen kazada Girne istikametine doğru seyreden NG 198 plakalı salon araç sahibi 46 yaşındaki Tibet Han Gürbüz direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda duran ağaca çarptı, takla atarak durabildi. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Gürbüz, Girne Akçiçek Hastanesi’ne kaldırıldıktan sonra Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
Fotoğraf: Sosyal medya
Bu haber toplam 187 defa okunmuştur
Etiketler : kaza, trafik kazası
Önceki ve Sonraki Haberler