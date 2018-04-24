Ağaç ve bitkilere “pasaport” uygulaması

“Xylella fastidiosa” bakterisi taşıma olasılığı bulunan zeytin ağacı, badem ağacı, polygala (süt otu) çiçeği ve zakkum bitkisi gibi bitkilere “pasaport” uygulaması getirildiği bildirildi.

Politis gazetesi, bitkilerin sağlıklı olup olmadığına dair verilerin bulunduğu “pasaportu” taşımayan bubitkilerin Kıbrıs Cumhuriyeti ve AB içerisinde dolaşımının yasaklanacağını ve bu sayede, bitkilerde bulaşıcı hastalıkların önüne geçileceğini yazdı.