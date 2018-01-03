Ağaç başına ödeme yapılacak

Bakanlar Kurulu tarafından Narenciye Plantasyonlarını İyileştirme ve Geliştirme Projesi ödeme karaı alındı. 28 Aralık 2017 Bakanlar Kurulu toplantısında, 2015- 2017 yıllarını kapsayan “KKTC’de Narenciye Plantasyonlarını İyileştirme ve Geliştirme Projesi” kapsamında 5 karar üretti. 30 Aralık tarihli Resmi Gazete’de yer alan karar Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı 2017 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan “Doğrudan Gelir Desteği Ödemeleri” kaleminden karşılanması onaylandı.

Kararlar şöyle:

“1- Mevcut narenciye plantasyonlarını iyileştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla geçmiş yıllarda da uygulanmakta olan ve proje süresi 2015- 2017 yıllarını kapsayan “KKTC’de Narenciye Plantasyonlarını İyileştirme ve Geliştirme Projesi”nin 3’üncü etabının yürürlüğe konulması.

2- Bahse konu proje azami yararın sağlanması için; Gençleştirme budaması (A uygulaması), % 50 Gençleştirme budaması (B uygulaması), Çeşit değiştirme (C uygulaması), Gençleştirme budaması ve yeni dikim (D uygulaması), Çeşit değiştirme ve yeni dilim (E uygulaması), Sökülmesi ve yeni dikim (F uygulaması), Narenciye Dışı Söküm-Dikim (G uygulaması).

3- Bu bağlamda, ağaç başına yapılacak ödemeler;

4- Projeye dahil olabilmek için aranacak diğer kriterlerin belirlenmesi ile uygulama usul ve esaslarının saptanmasında Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi’nin yetkili kılınması;

5- Projenin finansmanı için ihtiyaç duyulacak kaynağın Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı 2017 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan “Doğrudan Gelir Desteği Ödemeleri” kaleminden karşılanması.