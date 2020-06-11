Afşaroğlu'nun ameliyatı başarılı geçti

Aort damarı yırtılması nedeniyle acil ameliyata alınan eski milletvekili Alpay Afşaroğlu'nun ameliyatının tamamlandığı, bir süre uyutulacağı belirtildi.

Afşaroğlu'nun ağır bir amaliyat geçirdiğini söyleyen Yakın Doğu Hastanesi Başhekimi Müfit Cemal Yenen, ameliyatın başarılı geçtiğini, hastanın tüm kan değerlerinin sabit tutulduğunu açıkladı.

Afşaroğlu'nun sağlık durumu ile ilgili YENİDÜZEN'e bilgi veren Yenen, Afşaroğlu'nun bir süre uyutulacağını, riskin halen devam ettiğini belirterek, hastanın uyandırıldıktan sonra tepkilerine bakılacağını aktardı.

Yenen, hastanın medikal teknik ve bakım sürecinin devam ettiğini aktardı.

Yakın Doğu Hastanesi’nde ameliyata alınan 1955 doğumlu CTP eski Milletvekili Alpay Afşaroğlu için kana ihtiyaç duyulduğu belirtilmişti. Kan verebilecek olanların Yakın Doğu Hastanesi Kan Bankasına başvurmaları istenmişti.

Yakın Doğu Hastanesi’nden öğlen saatlerinde alınan bilgide Afşaroğlu’nun aort damarı yırtılması nedeniyle acil ameliyata alındığı, ameliyatta olduğu öğrenilmişti.

CTP’de uzun yıllar İlçe Başkanlığı yapan Afşaroğlu, CTP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyesi, Parti Meclis üyesi ve Başbakanlık Müsteşarlığı gibi görevler de yürütmüştü.