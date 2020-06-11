Afşaroğlu için acil kan aranıyor

Eski Milletvekillerinden Alpay Afşaroğlu için 0Rh+ acil kan aranıyor.

Yakın Doğu Hastanesi’nde ameliyata alınan 1955 doğumlu CTP eski Milletvekili Alpay Afşaroğlu için kana ihtiyaç duyulduğu belirtildi. Kan verebilecek olanların Yakın Doğu Hastanesi Kan Bankasına başvurmaları istendi.

Yakın Doğu Hastanesi’nden alınan bilgide Afşaroğlu’nun aort damarı yırtılması nedeniyle acil ameliyata alındığı, şu sıralar ameliyatta olduğu öğrenildi.

Afşaroğlu’nun durumu siyaset yaşamında da derin bir üzüntüyle karşılandı. CTP’de uzun yıllar İlçe Başkanlığı yapan Afşaroğlu, Parti Meclis Üyeliği gibi görevler de yürütmüştü.